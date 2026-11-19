أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار في 2025/2026، مع تفاصيل دقيقة عن حركة رؤوس الأموال وحسابات المعاملات الرأسمالية.

كشف البنك المركزي المصري ، في أحدث بياناته الرسمية، عن تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 ، مسجلاً قفزة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. جاءت هذه الأرقام لتعكس تفاعلاً إيجابياً في أسواق رأس المال المصرية، حيث ارتفعت هذه التدفقات من مستوى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مما يعادل نسبة نمو قدرت بـ47.5%.

ارتفاع شامل لحساب المعاملات الرأسمالية

وإلى جانب الاستثمارات المباشرة، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعاً مماثلاً في صافي التدفقات الداخلة إلى البلاد ضمن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية. فقد سجل هذا الحساب نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار فقط خلال العام المالي السابق، مما يشير إلى تدفق قوي لرؤوس الأموال الأجنبية عبر قنوات متعددة غير الاستثمار المباشر.

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تدفقات قوية في محفظة الأوراق المالية

على صعيد الاستثمارات المالية المحددة، حققت مصر نتائج إيجابية في محفظة الأوراق المالية، حيث سجلت هذه الفئة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار. وفي المقابل، كانت النسبة في فترة المقارنة أقل بكثير، حيث سجلت نحو 1.6 مليار دولار فقط، مما يدل على زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الأجانب بالأدوات المالية المصرية.

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تدفقات خروج من الأصول الأجنبية للبنوك

في جانب آخر من موازين الدفع، سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي صافي تدفق للخارج بنحو 9.7 مليار دولار. وقد ارتفع هذا المستوى من التدفقات الخارجة مقارنة بنحو 5.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مما يعكس تحولات في هيكلية الأصول لدى المؤسسات المالية المحلية والخارجية العاملة في السوق المصرية.

انكماش صافي التدفقات الداخلة للالتزامات

كما كشفت البيانات عن تغيرات في التزامات البنك المركزي المصري، حيث سجل هذا الحساب صافي تدفق للخارج بلغ نحو 695.8 مليون دولار. وكان الوضع معاكساً في العام السابق، حيث سجل صافي تدفق للداخل قدره 3.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مما يظهر انعطافة في اتجاه حركة الالتزامات الخارجية للبنك المركزي خلال الفترة الحالية.