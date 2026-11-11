مصر تُسَطِّر جهوداً لتعزيز البورصة وتطوير أدواتها الاستثمارية

تستعرض وزارة المالية ومجلس الوزراء سلسلة مبادرات لتوعية المستثمرين وتطوير بيئة الاستثمار في البورصة المصرية. تأتي هذه الإجراء في إطار تشجيع الادخار وتعزيز سوق رأس المال.

أعلنت وزارة المالية في 12 أكتوبر 2024 عن سلسلة مبادرات تهدف إلى زيادة الوعي المالي وتعزيز ثقافة الاستثمار في البورصة المصرية. وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين بين الشباب وتوفير بيئة أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

إجراءات تسريع فحص الحمض النووي لتسليم جثمان العلواني

أما في مجال الجريمة، فقد أبلغ سفير العراق لدى بيروت في بيان التابع لسفارة العراق عن تسريع إجراءات فحص الحمض النووي لسيرتها وتسليم جثمان العلواني، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان دقة النتائج والشفافية في الإجراءات. تبين أن وزارة الصحة تشرف على هذه العمليات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

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أبعاد عادة توعية المستثمرين عبر إنفوجرافات متكاملة

تناولت الإنفوجرافات التي نشرها مجلس الوزراء مواضيع متعددة، بدءاً من شرح أن البورصة المصرية هي سوق منظمة تخضع لقواعد صارمة يتم عبر شركات السمسرة المعتمدّة. لاحظت الرسالة أن العائد على المستثمر يقتصر على توزيع الأرباح أو الزيادة القيمية للأسهم، مع ضرورة دراسة ملفات الشركات بدقة وتجنّب الاعتماد على الشائعات. التركيز خاص على ضرورت تفاصيل التراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أشارت الرسائل أن نحو 66.41 % من المستثمرين في البورصة ينتمون للفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا، ما يعكس روح الشباب نحو الاقتصاد الرقمي. وبهذا السياق، أطلقت وزارة المالية مبادرة "التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات" بالتعاون مع أكثر من 40 جامعة، لتدريب أكثر من 1500 طالب على أساس التحليل المالي وإدارة المخاطر. كما حظيت أيام التدريب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ببرنامج "استثمر صح" للقاء الخبراء ومناقشة استراتيجيات الاستثمار.

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تحسين بيئة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات

تسجّلت وزارة المالية بإبرام بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الواعدة. أطلقت أيضاً منصة الكيانات الاقتصادية، وهي نافذة إلكترونية موحدة تسمح بتأسيس الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص في خطوة واحدة، مع تسريع الإجراءات على نحو 30 %. كما وضّعت الوزارة مؤشرات عمل جديدة لتنمية ثقافة رأس المال، من خلال تنظيم 35 محاضرة توعوية بالتعاون مع أربع جامعات، ومسابقة عبر منصات البورصة تضمنت تسليم 9 جوائز للانتصار في البحث الاستثماري.

تطورات البورصة المصرية منذ بداية عام 2026

أشارت الرسائل إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 25.5 % منذ بداية عام 2026، وقد وصل إلى 52 483.46 نقطة في 10 نوفمبر 2026، بالمقارنة مع 41 828.97 نقطة في 31 ديسمبر 2025. كما سجل عدد المستثمرين الجدد أكثر من 639.1 ألف مستثمر خلال عام 2026، مقابل 25 ألف في عام 2020. بلغ متوسط قيمة التداول اليومي على الأسهم المقيدة بدون صفقات 9.6 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما تجاوز حجم رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه. تُجري وزارة المالية حاليًا تحديثًا على إطار تنظيم صانع السوق، مع دعم التجاوب مع مؤشرات السيولة وكفاءة التداول.

وفي إطار تنويع أدوات الاستثمار، أُطلق نظام "الشورت سيلينج" أو "الاقتراض بغرض البيع"، ملازمة إلى خطة تحفيز الشراء والبيع من خلال نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية عبر (GFIT). كما بدأت البورصة المصريّة تداول عقود مستقبلية على مؤشر EGX30 وأسهم بنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى (TMG)، ما يزوّد المستثمرين بآلية التحوط وإثراء سوق رأس المال.

تأمل وزارة المالية أن يساهم هذا القافلة من المبادرات في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية السوق، مع حضور مستثمر جديد في البورصة المصرية كل 45 ثانية على مدار العام.