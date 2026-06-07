مصر تتولى رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين لمدة عام

تسلمت مصر رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين خلال المؤتمر السنوي الثاني والخمسين في القاهرة، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في صناعة التأمين الأفريقية ويدعم التعاون والشمول التأميني في القارة.

تسلمت مصر رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين لمدة عام كامل خلال حفل أقيم على هامش المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة الذي تستضيفه القاهرة. وتسلم علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين ال مصر ية الرئاسة خلفًا لإثيوبيا، وذلك وفقًا للوائح المنظمة التي تمنح الدولة المضيفة للمؤتمر رئاسة المنظمة لمدة عام.

ويأتي هذا التسليم تعزيزًا لدور مصر كمركز إقليمي محوري لصناعة التأمين في أفريقيا، ويدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق التأمين في القارة. واختيار القاهرة لاستضافة المؤتمر يؤكد المكانة المتنامية لمصر في قطاع التأمين على مستوى القارة الأفريقية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات القارية الكبرى بكفاءة واحترافية، مما يعكس ثقلها المؤسسي والاقتصادي.

ويعكس استضافة القاهرة للدورة الثانية والخمسين ثقة دولية متزايدة في سوق التأمين المصري، وتمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا، ودعم الشمول التأميني، وتطوير الصناعة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على مستوى القارة. ويُعد المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "التأمين كمُمكّن للنمو الاقتصادي للجميع"، أحد أبرز الفعاليات السنوية في قطاع التأمين الأفريقي، حيث تضم المنظمة 421 عضوًا من 47 دولة أفريقية، بالإضافة إلى 16 عضوًا من خارج القارة، مما يعكس ثقلها الإقليمي والدولي





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