مصر وباكستان تنسقان جهودهما لخفض التوتر في المنطقة

عقد وزيرا خارجية مصر وباكستان اتصالاً هاتفياً لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة. الاتصال تناول مستجدات الوضع الإقليمي والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. كما بحث الوزيران قضايا إقليمية أخرى وتعاون البلدين.

جرى اتصال هاتفي هام مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل بين معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية. هذا الاتصال يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر و باكستان للتخفيف من حدة التوتر المتصاعدة في المنطقة والوقوف على آخر المستجدات.

الهدف الرئيسي من هذا الاتصال هو تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين بهدف خفض التصعيد الخطير الذي يشهده الإقليم، وذلك من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر حول سبل تحقيق الاستقرار والسلام.\صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول بشكل رئيسي الجهود المبذولة المشتركة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. هذه التفاهمات تهدف إلى وقف إطلاق النار في ظل المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة، والذي يشهد تصاعدًا في التوترات والمخاطر. خلال الاتصال، تبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات والتطورات الخاصة بسبل خفض التصعيد والتوتر، مع التأكيد على أهمية تغليب الحكمة واللجوء إلى المسار الدبلوماسي والمفاوضات. هذه الخطوات ضرورية لتجنيب المنطقة تداعيات بالغة الخطورة، والتي قد تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير عبد العاطي على إدانة مصر الكاملة لاستهداف الدول الخليجية الشقيقة، وشدد على الرفض القاطع لكل الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي طالت هذه الدول خلال الفترة الماضية. وأكد على تضامن مصر التام ووقوفها الكامل مع الدول الخليجية، وضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات واحترام أمن وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها، وكذلك الأردن والعراق.\اتفق الوزيران على استمرار التنسيق اللصيق خلال الساعات القادمة، وذلك لمواصلة الجهود المشتركة الهادفة إلى خفض التصعيد والعمل على إنهاء الصراع في المنطقة. هذا التعاون المكثف يسعى إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، شملت المناقشات جوانب أخرى تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وباكستان في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة. هذا التعاون يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية القوية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتصال يأتي في إطار سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي تجريها مصر مع مختلف الدول الإقليمية والدولية، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول سلمية للمشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة. هذه الجهود الدبلوماسية المستمرة تعكس التزام مصر الراسخ بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.\وفي سياق متصل، أعلن وزير خارجية البحرين عن عزمه تعزيز الجهود لصون حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً على أن إيران ليس لها الحق في إغلاق هذا الممر المائي الحيوي. كما بحث وزير الخارجية القطري سبل تعزيز التعاون مع نظيره القبرصي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية. بالإضافة إلى ذلك، بحث وزير الخارجية مع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب سبل تعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم الشراكات التنموية، مما يعكس اهتمام مصر المتزايد بتعزيز العلاقات مع القارة السمراء





