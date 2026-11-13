مصر تحتل المركز الرابع عالميا في أولمبياد الشباب 2026 بـ 12 ميدالية

حققت البعثة المصرية إنجازا تاريخيا في أولمبياد داكار 2026 بحصولها على 6 ذهبيات و12 ميدالية إجمالا، لتتصدر الدول الأفريقية والعربية وتحتل المركز الرابع عالمياً.

أحرزت البعثة المصرية مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب " داكار 2026"، التي استضافتها السنغال بين 30 أكتوبر و13 نوفمبر، إنجازاً تاريخياً بتوليها المركز الرابع عالمياً في الترتيب العام للميداليات، لتصبح بذلك أول دولة عربية وإفريقية تفوز بست ميداليات ذهبية في دورة واحدة.

تفاصيل الإنجاز والميداليات

نجحت البعثة المكونة من 44 رياضياً ورياضية في 18 رياضة مختلفة، من حصد ما مجموعه 12 ميدالية متنوعة، موزعة بين ست ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، وخمس ميداليات برونزية، متفوقة بذلك على الدولة المضيفة السنغال التي شاركت في جميع الألعاب.

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في السباحة، سجل زين هشام إنجازاً فريداً بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في سباقات 50 و100 و200 متر فراشة، بينما أضافت سندس سنبل ذهبية تاريخية في الكونغ فو لتصبح صاحبة أول ميدالية أوليمبية للشباب لمصر في هذه الرياضة.

كما توج يوسف حسن بذهب التايكوندو في وزن أقل من 48 كجم، وسحبت سارة عمرو حسني فضية الشيش، بينما نالت منة الله إبراهيم برونزية الملاكمة، وعبد الرحمن رملي برونزية الجودو في وزن 81 كجم، لتكمل آلاء تامر ويحيى خالد صوابي وأحمد محمد زكي ومحمد إسماعيل الميداليات في ألعاب القوى.

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تقييم اللجنة الأولمبية والدعم السياسي

أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، مؤكداً أن النتائج تعكس التحضير الجيد، معرباً عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الدعم اللامحدود الذي ساهم في رفع اسم مصر.

ووصف رئيس الأولمبية هذه المشاركة بأنها خطوة مهمة في مسيرة إعداد الأبطال، مشدداً على استمرار الدعم للاتحادات الرياضية لتحقيق مزيد من النجاحات والقضاء على التحديات التي فرضتها غياب بعض الألعاب التقليدية.

تاريخ المشاركات والمستقبل

يرأس بعثة مصر في هذه الدورة محمد مطيع، السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية، وبتحقيق هذه النتيجة يرتفع رصيد مصر الإجمالي في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية للشباب إلى 38 ميدالية متنوعة، بما في ذلك 13 ذهبية و6 فضيات و19 برونزية منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010.

وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع التحضيرات الجارية لمواجهات التصفيات الأفريقية لكأس الأمم 2027 ومباريات دوري الأمم الأوروبية التي تستضيفها السنغال أيضاً في الفترة القادمة، وسط توقعات بمواصلة تألق الرياضيين المصريين في المحافل القادمة.