مصر تؤكد التزامها بالتنمية المستدامة في لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

أدلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، ببيان مصر في الدورة الـ59 للجنة السكان والتنمية، مؤكدة على أهمية التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات والتقدم المحرز.

أدلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، ببيان جمهورية مصر العربية خلال الدورة التاسعة والخمسين للجنة السكان والتنمية (CPD59)، التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري. في مستهل كلمتها، أكدت نائب الوزير انضمام مصر إلى البيانين المقدمين باسم مجموعة الـ77 والصين، وباسم المجموعة العربية، مؤكدةً على أهمية هذه المشاركة في إطار التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . وأشارت إلى أن دورة هذا العام تكتسب أهمية خاصة لتركيزها على نقطة التلاقي بين الديناميات السكانية والتكنولوجيا والبحث العلمي، وهو ما يمثل محورًا حيويًا لدعم التنمية المستدامة وتحقيق تقدم شامل في مختلف المجالات.

ناقشت الدكتورة الألفي أهمية هذا النقاش في تعزيز الارتباط الوثيق بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. وشددت على ضرورة التعامل مع التحديات السكانية والصحية في إطار شمولي يضع الإنسان في صميم جهود التنمية، مؤكدةً على أن صحة ورفاهية المواطنين يجب أن تكون على رأس الأولويات. كما أبرزت أهمية الاستفادة من البيانات والبحث العلمي والابتكار، معتبرةً إياها ركيزة أساسية لفهم الديناميات السكانية وصياغة سياسات قائمة على الأدلة، مما يساهم في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان فرص متكافئة في التعليم والعمل والخدمات الأساسية.

أعادت نائب الوزير التأكيد على التزام مصر الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع التأكيد على أهمية احترام السيادة الوطنية والهويات الثقافية والقيم الدينية للدول، وهو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية. واستعرضت الدكتورة الألفي الجهود المصرية المبذولة في معالجة القضية السكانية، مشيرةً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 والخطة العاجلة 2025-2027، اللتين تهدفان إلى تحقيق التوازن بين حجم السكان وجودة الحياة. وأوضحت أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، بالإضافة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، وهو هدف طموح يعكس التزام الحكومة بتحسين نوعية الحياة للمواطنين. كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029، والتي تهدف إلى دعم الابتكار في القطاع الصحي وتحقيق خدمات أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام صحي متكامل. وخلال كلمتها، استعرضت التقدم الملموس الذي حققته مصر في هذا المجال، من بينها زيادة فترة المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، وربطها بمبادرة “الألف يوم الذهبية الأولى” في حياة الطفل، وهو ما يعكس التزام الدولة بصحة الأم والطفل. كما أشارت إلى خفض معدل وفيات الأمهات إلى 37.5 حالة لكل 100 ألف مولود حي عام 2024، وارتفاع نسبة الولادات التي يشرف عليها كوادر صحية ماهرة إلى 97%، مما يدل على تحسن كبير في الرعاية الصحية للأمهات.

في ختام كلمتها، لفتت الدكتورة الألفي إلى انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ عام 2007 إلى أقل من مليوني مولود في عام 2024، وتراجع معدل الإنجاب الكلي من 3.5 إلى 2.4 مولود لكل سيدة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في مجال تنظيم الأسرة. وأكدت على أن الديناميات السكانية تمثل فرصًا وتحديات في آن واحد، داعيةً إلى دعم الابتكار والبحث العلمي لتعظيم العائد الديموغرافي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع ضمان عدم ترك أي إنسان خلف الركب. وشددت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير فرص التعليم والتدريب للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدةً على أن هذه الجهود ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. هذا البيان يمثل تعبيرًا واضحًا عن التزام مصر بتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، مع الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا والابتكار لصالح الإنسان، ويعكس رؤية شاملة لمستقبل مصر، تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.





