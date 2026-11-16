مصر للطيران تحوّل مسارات رحلاتها لشرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

أعلنت مصر للطيران تحويل رحلات قادمة من الخارج لتهبط بشرم الشيخ بسبب انخفاض الرؤية في القاهرة، مؤكدة أولوية سلامة الركاب والالتزام بأعلى معايير الأمان.

أعلنت شركة مصر للطيران عن اتخاذ إجراء استباقي حاسم يتمثل في تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية القادمة من الخارج، حيث تم توجيهها للهبوط في مطار شرم الشيخ الدولي بدلاً من مطار القاهرة الدولي. جاء هذا القرار الصريح نتيجة تدهور ملحوظ في ظروف الطقس، وتحديداً بسب انخفاض مستوى الرؤية الذي حجب الرؤية بشكل كبير على مدار المطار الرئيسي في العاصمة.

أسباب تحويل المسارات الجوية

يعود سبب هذا الإجراء المباشر إلى سوء الأحوال الجوية السائدة، التي أدت بشكل حاسم إلى انخفاض مستويات الرؤية في مطار القاهرة الدولي إلى دراية غير آمنة للطيران العادي. وبناءً على هذه المعطيات الجغرافية والمناخية الدقيقة، قررت شركة مصر للطيران تحويل عدد من رحلاتها القادمة من الخارج لتلجأ إلى مطار شرم الشيخ الدولي كملاذ آمن مؤقت لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة مستوى الرؤية إلى معدلاتها الطبيعية.

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التزامات السلامة وأولويات الشركة

أكدت مصر للطيران بشكل قاطع أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تأتي دائماً على رأس أولوياتها الأساسية في كل خطوة تشغيلية. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء الطارئ تم اتخاذه في ضوء الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في التشغيل، مما يعكس نهجها المسؤول في إدارة المخاطر الجوية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

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مراقبة الموقف وتنسيق الجهود

أوضحت الشركة أنها تتابع الموقف أولًا بأول من خلال مركز العمليات المتكامل الخاص بها، والذي يعمل كمركز قيادة للعمليات الجوية. وتتم هذه المتابعة الدقيقة وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية بمطار القاهرة الجوي، بهدف تتبع مستجدات التشغيل بشكل مستمر ودقيق، وذلك لحين عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها الطبيعية والعودة إلى الجدول الزمني المعتاد.

خطوات التعافي والعذر الرسمي

من المتوقع أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية واستكمال الرحلات إلى وجهاتها النهائية فور تحسن الأحوال الجوية بشكل ملحوظ. وقد أعربت مصر للطيران عن اعتذارها الرسمي لعملائها عن أي تأخير ناتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحة أنه أمر خارج تماماً عن إرادتها، مع مؤكدة تقديرها العالي لتفهمهم وتعاونهم وحرصها الدائم على توفير أقصى درجات الراحة لهم.