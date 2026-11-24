الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعرض نموذج المطور الصناعي بنجاحه لسلطنة عمان ضمن زيارة وفد عُماني رفيع المستوى لتبادل الخبرات الاستثمارية.

استقبلت الدكتورة ناهد يوسف ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، وفداً رفيع المستوى قادماً من سلطنة عمان ، برئاسة المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن). جاء هذا اللقاء الهام بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، استكمالاً لسلسلة المباحثات والزيارات المتبادلة التي بدأت مؤخراً بين الجانبين المصري والعُماني، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ونقل التجربة المصرية الناجحة في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وتطبيق منظومة المطور الصناعي بدقة وفعالية.

تجربة المطور الصناعي كمنظومة استثمارية ناجحة

أكدت الدكتورة ناهد يوسف خلال الجلسة التأسيسية للاجتماع على اعتزازها بالعلاقات الأخوية والوثيقة بين مصر وسلطنة عمان، مشيرة إلى التوجيهات المباشرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الفنية والتنظيمية للإخوة في السلطنة. يهدف هذا الدعم إلى نقل الخبرات المصرية المتراكمة والمتخصصة في مجال التنمية الصناعية، لا سيما تجربة المطور الصناعي التي حققت فيها مصر نجاحاً كبيراً وأصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى الإقليم ككل.

Also read الكرملين: بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي نتائج محادثاته مع ترامب وشي

وأوضحت رئيسة الهيئة أن تجربة المطور الصناعي لا تزال تمثل محوراً رئيسياً لاستراتيجية التنمية الصناعية المستدامة في مصر، حيث ساهمت بشكل مباشر في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في ترفيق وتطوير والترويج للأراضي الصناعية. ويعود هذا النجاح بفضل الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص الذي يمتلك قدرات تسويقية واسعة وإمكانيات فنية وتكنولوجية متقدمة، تؤهله لإقامة مناطق صناعية ذكية ومستدامة (Eco-Parks) وإدارتها وتشغيلها وفق أعلى المواصفات والمعايير البيئية والعالمية المعتمدة.

إحصائيات المناطق الصناعية واستثمارات المطورين

استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، خلال عرض تقديمي موسع ومفصل، الموقف التنفيذي لمنظومة المطور الصناعي في مصر بتفاصيل دقيقة، مشيرة إلى أن إجمالي المناطق الصناعية الخاصة بنظام المطور بلغ حتى تاريخه 28 منطقة صناعية تديرها 14 شركة مطور، سواء أكانت استثمارات أجنبية أم محلية. تصل المساحة الإجمالية المغطاة بهذه المناطق إلى 39.8 مليون متر مربع، موزعة بشكل استراتيجي على 7 مدن صناعية رئيسية هي: العاشر من رمضان، السادات، السادس من أكتوبر، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، وأسوان الجديدة.

Advertisement

وردّاً على استفسارات الجانب العُماني الحريصة على فهم الآليات الدقيقة للعمل، استعرضت الدكتورة ناهد يوسف الضوابط والآليات المنظمة لعمل المطور الصناعي، والتي تتضمن اشتراطات اختيار المطور الصناعي والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كل منطقة، بالإضافة إلى المساحة المراد تطويرها والأنشطة المستهدفة لإقامتها داخل المنطقة. وأوضحت أن الهيئة تعمل كجهة تنظيمية ورقابية صارمة تضمن التوازن والاستقرار في العلاقة التعاقدية الثلاثية بين الهيئة والمطور والمستثمر النهائي لضمان حقوق جميع الأطراف.

زيارة ميدانية ومناقشات مستقبلية للتعاون

أعرب المهندس داود الهدابي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدائن العُمانية، عن تقديره العميق للتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة المصرية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية مؤخراً للقاهرة. يركز الجانبان بشكل عملي وتفصيلي على آليات إدارة المناطق الصناعية المطورة عبر القطاع الخاص، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار الصناعي وتأهيل الكوادر ورفع تنافسية المدن الصناعية في البلدين الشقيقين.

على هامش الزيارة الرسمية، توجه الوفد العُماني برفقة قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في جولة ميدانية مكثفة إلى مدينة السادس من أكتوبر لتفقد منطقة المطور الصناعي بولاريس باركس، إحدى كبرى المناطق الصناعية المطورة في مصر. استهدفت الجولة الاطلاع المباشر على آليات إدارتها للأراضي والوحدات الصناعية، والخدمات اللوجستية والتشغيلية التي توفرها للمستثمرين، ورحب المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، بالوفد العُماني الشقيق.

أكد المهندس باسل شعيرة أن النجاحات والتوسعات الكبيرة التي حققتها المجموعة في السوق المصري هي نتاج مباشر للمناخ الاستثماري الجاذب والحكومة الداعمة التي لا تدخل في منافسة مع المطور الصناعي بل تعمل كشريك داعم ومنظم. استعرض شعيرة أبرز مؤشرات وأرقام مجموعة بولاريس على مدار 20 عاماً من النجاح، موضحاً أن المجموعة تدير محفظة مشروعات صناعية ضخمة بإجمالي مساحات تصل إلى 10 ملايين متر مربع موزعة على 6 مشروعات كبرى في 4 وجهات صناعية رئيسية، باستثمارات مباشرة للشركة بلغت 560 مليون دولار.

Advertisement

وأضاف مدير شركة بولاريس باركس أن الشركة نجحت في استقطاب استثمارات صناعية أجنبية ومحلية تُقدّر بنحو 4.5 مليار دولار، وساهمت بشكل فعلي في توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل للمستثمرين والمجتمع المحلي. تأتي هذه الشراكة الناجحة كمثال حي على كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص أن يحقق تنمية اقتصادية مستدامة وفعالة، وهو ما تسعى مصر لنقله وتطبيقه مع شركائها في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا لضمان استمرار النمو والازدهار المشترك.