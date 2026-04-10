مصر وجهود ترشيد الطاقة: استقرار إقليمي يدعم الاقتصاد

تستمر الحكومة المصرية في جهودها لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع دورها الفعال في تحقيق الهدنة الإقليمية. يتناول هذا التقرير تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان حول أهمية الهدنة في استقرار أسواق الوقود وجهود الترشيد، بالإضافة إلى خطط التوسع في استخدام مصادر الطاقة المستدامة وتحسين كفاءة الاستهلاك.

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، على الدور المحوري الذي لعبته مصر في التوصل إلى هدنة إقليمية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا التحرك يعكس ثقل الدولة المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية ودعم الاستقرار في المنطقة. وأوضح الحمصاني أن استقرار الأوضاع الإقليمية سيسهم بشكل تدريجي في انتظام حركة الملاحة الدولية، بالإضافة إلى استقرار أسواق الوقود العالمية، مما يساهم في تخفيف الضغوط ال اقتصاد ية وتحسين المؤشرات ال اقتصاد ية المصرية في المستقبل.

كما أشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً على استمرار تقليل استهلاك الوقود في الجهات الحكومية كأولوية رئيسية ضمن هذه الخطة. وتأتي هذه الجهود في سياق أوسع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات العالمية على الاقتصاد الوطني.\من جانبه، أشار النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على توسيع سياسات ترشيد استهلاك الوقود من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى دعم مؤشرات الاقتصاد الوطني. وأكد مسعود على أهمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة، مما يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة. وشدد على ضرورة نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتعكس هذه التصريحات التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.\في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها المنطقة من شأنها أن تخفف الضغط على أسعار الطاقة وتقلل من التقلبات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وأشار سمير إلى أن الحكومة تتجه إلى التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك، مما يعزز جهود الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، لافتاً إلى أن ملف الطاقة يعتبر من أهم العوامل المؤثرة على معدلات التضخم. وأضاف سمير أن استمرار الهدنة الإقليمية سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق، سواء على مستوى أسعار الوقود أو تكاليف الإنتاج والنقل، مؤكداً على أهمية مواصلة خطط الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وأهداف التنمية الاقتصادية. وتجسد هذه التوجهات رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة فعالة للموارد وتخفيف الأعباء على المواطنين والاقتصاد الوطني





