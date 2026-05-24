مصر تؤكد دورها التاريخي في دعم إفريقيا وتعزيز وحدتها

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال يوم إفريقيا ، حملت رسائل قوية تعكس ثبات الموقف المصري تجاه دعم قضايا القارة وتعزيز وحدتها.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن تأكيد سيادته على دور مصر التاريخي في دعم الدول الإفريقية يعكس امتدادًا طبيعيًا لعلاقات راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى نائب رئيس حزب الاتحاد: مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال الدولي تؤكد ثقل مصر الإقليمي شاركت عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس السيسى عن أهمية التضامن الإفريقي في مواجهة الأزمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالملاحة وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، يعكس رؤية شاملة تدرك حجم التحديات التي تواجه العالم اليوم، وتؤكد ضرورة أن تكون إفريقيا لاعبًا رئيسيًا في معادلة الاقتصاد العالمي.

إليكم، يلفتت عضو مجلس الشيوخ أن مصر تضع على رأس أولوياتها دعم التنمية في إفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، إلى جانب تدريب الكوادر وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول الإفريقية على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة. وتشير السيدة الهريدى، أن الكلمة حملت دعوة واضحة لتوحيد الصف الإفريقي وتعزيز العمل المشترك، مشيرة إلى أن القاهرة ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما يحقق استقرار وازدهار القارة، وأن الدور المصري في إفريقيا أصبح نموذجًا يُحتذى به في التعاون القائم على التنمية والسلام والشراكة الحقيقية بين الشعوب





