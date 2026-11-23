خبير العلاقات الدولية يكشف دلالات تصريحات بايدن حول حساسية الموقف المصري من التهجير، موضحاً التمييز بين المساعدات الإنسانية والخروج القسري للفلسطينيين.

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشمي ، خبير العلاقات الدولية ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تحمل دلالات سياسية عميقة تجسد الموقف المصري الثابت تجاه التطورات الجارية، وتكشف في الوقت ذاته عن طبيعة التعامل الأمريكي مع الحرب الدائرة في المنطقة. وأشار إلى أن هذه الإشارات تعكس إدراك واشنطن لحساسية الموقف المصري وخطورته على الأمن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالمحاولات التي تستهدف فرض سيناريوهات غير مقبولة.

رد على ادعاءات الواقع الأمريكي والسيناريوهات المروجة

وضح الشمي أن تصريحات بايدن تأتي رداً على ادعاءات يروج لها البعض حول واقعية سيناريوهات بعينها، مشدداً على أن تلك الادعاءات تجافي الحقيقة بشكل كبير. ولفت إلى أن ما يحدث بصفة مستمرة هو محاولات لنقل وتصدير طبيعة الواقع الأمريكي في مقابل تجاهل الحقائق على الأرض، مما يستلزم ضرورة توضيح التباين الواضح بين هذه الروايات والواقع الميداني.

Also read برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع عالميًا وتكاليف الإغاثة

التمييز بين المساعدات الإنسانية والتهجير القسري

شدد الخبير الدولي على ضرورة التمييز بين مسارين مختلفين تماماً؛ الأول هو فتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهو ما تدعمه مصر، والثاني هو فتح المعبر للخروج القسري وتنفيذ مخطط التهجير من جانب واحد، وهو ما ترفضه الدولة المصرية جملةً وتفصيلًا. وأكد أن هذا الرفض يشمل كافة المحاولات الرامية إلى تحويل الوضع الإنساني إلى فرصة للتنفيذ المخطط له من قبل أطراف ثالثة.

Advertisement

كشف الكواليس بين واشنطن وإسرائيل

أضاف الدكتور محمد عبد العظيم الشمي أن مذكرات بايدن أماطت اللثام عما كان يدور في الكواليس بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، لافتاً إلى وجود دلالات بالغة الأهمية على المستوى السياسي. ومن أبرز هذه الدلالات، إدراك واشنطن من خلال تصريحات بايدن نفسه لحساسية الموقف المصري وخطورته، مما يشير إلى فهم الأبعاد الاستراتيجية التي تثيرها أي محاولة لتغيير ديموغرافي في المنطقة.

التبعات على الأمن القومي والمستقبل السياسي

ختماً، أكد الشمي أن تلك الحساسية المرتبطة بالموقف المصري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما كانت تطالب به واشنطن بشأن نقل الفلسطينيين، وهو ما يندرج تحت مسمى التهجير. وأشار إلى أن السيناريوهات التي جرت محاولات لفرضها على مصر كانت ستحمل في طياتها تبعات وتحديات كبرى تمس الأمن القومي والمنطقة بأسرها، مما يجعل موقف مصر الرافض لهذا المخطط موقفاً حتمياً ودولياً.