يسلط الضوء على الدور المصري المحوري في دعم الدول العربية الشقيقة، مع التركيز على جهودها الخفية وتضحياتها الكبيرة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو إلى إحياء الذاكرة الوطنية والتاريخية.

الدور ال مصر ي في إنقاذ الأمة العربية : جهود خفية وتضحيات عظيمة\تاريخ مصر حافل بالعطاء والتضحية في سبيل الأشقاء العرب، دور لم تتحدث عنه مصر بالقدر الكافي، بل تركته للأيام ودفاتر التاريخ لتشهد على عظمة ما قدمته. مصر لم تسع وراء مكاسب أو أهداف شخصية، بل كان همها الوحيد هو مصلحة شعوب الدول الشقيقة. هذا الدور يتطلب منا جميعًا، مصر يين وعربًا، إحياء الذاكرة الوطنية و التاريخ ية، خاصة في ظل محاولات مستمرة لطمس هذا التاريخ أو إضعافه.

يجب علينا أن ندافع عن ثوابتنا ونوضح الحقائق للجميع، ونتصدى لمحاولات تشويه صورة مصر وتاريخها المشرق. يجب أن نعي ما يحدث في المنطقة منذ نصف قرن، ونتفهم المؤامرات التي استهدفت أمتنا، تلك المؤامرات التي نجحت في بعض الأماكن وتعثرت في أماكن أخرى، وفشلت على أرضنا. واجبنا جميعًا هو التصدي لهذه المحاولات، وندعم دور الإعلام الوطني في إبراز الحقائق. الدولة المصرية بذلت جهودًا جبارة للحفاظ على الأمن القومي العربي، ونتمنى أن نفتح هذا الملف بتفصيل، ونوضح الدور المصري في إنقاذ سوريا وليبيا واليمن والسودان، ودعم الاستقرار في العراق ولبنان، وجهودها لوقف الحرب على إيران. هذا الدور يعكس التزام مصر الراسخ بالوحدة العربية والتضامن مع الأشقاء.\منذ سنوات طويلة، لعبت مصر دورًا محوريًا في المنطقة، ليس فقط على الصعيد السياسي والدبلوماسي، بل أيضًا على الصعيد الإنساني والاقتصادي. قدمت مصر الدعم المادي والمعنوي للدول الشقيقة في أوقات الأزمات، وساهمت في إعادة الإعمار والتنمية، وعملت على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. هذا الدور لم يقتصر على فترة معينة، بل استمر على مر العصور، وتجسد في مواقف تاريخية حاسمة. مصر لم تتخل عن مسؤولياتها تجاه أشقائها، بل وقفت إلى جانبهم في السراء والضراء. هذا الالتزام نابع من إيمان راسخ بالوحدة العربية، ومن إدراك عميق بأن أمن واستقرار المنطقة يعتمد على التكاتف والتضامن بين الدول العربية. يجب أن ندرك أن هذا الدور ليس مجرد واجب سياسي، بل هو جزء أصيل من الهوية المصرية، ومن تاريخنا العريق.\إن إحياء الذاكرة الوطنية والتاريخية هو خطوة ضرورية للحفاظ على الهوية العربية، وتعزيز الثقة في قدراتنا وقوتنا. يجب أن نتعلم من الماضي، ونستخلص العبر والدروس، ونبني مستقبلًا أفضل لأجيالنا القادمة. يجب أن نوثق كل ما قدمته مصر للأشقاء، وأن نجعله جزءًا من المنهج التعليمي والثقافي. يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن والاعتزاز بتاريخه، وأن نعلمهم قيمة التضحية والعطاء. يجب أن نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، وأن نتحد لمواجهة التحديات التي تواجهنا. يجب أن نعمل معًا لتحقيق التنمية والازدهار، وبناء مستقبل مشرق للأمة العربية. إن دور مصر في إنقاذ الأمة العربية مستمر ومتواصل، وسيبقى محفورًا في ذاكرة التاريخ، وسيظل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا. يجب أن نعمل جاهدين على تعزيز هذا الدور، وتقديمه للعالم كله، لكي يعرف الجميع حقيقة ما تقوم به مصر من أجل أشقائها





