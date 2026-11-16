مصر والهند تستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

مصر والهند تعززان الشراكة الاقتصادية بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة.

تسعى مصر و الهند بشكل جدد إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وذلك مقارنة بالمستوى البالغ نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، في إطار تحركات مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بيوش جويال ، وزير التجارة والصناعة الهند ي، منتدى الأعمال ال مصر ي الهند ي وأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بمشاركة ممثلي مجتمعي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في مصر و الهند.

التقارب السياسي يدعم الشراكة الاستثمارية بين البلدين

أكد الدكتور محمد فريد أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين دفعة قوية، وأسهم في تعزيز التوافق بشأن مستهدفات الشراكة الاقتصادية، مشددًا على أهمية تحويل العلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وشراكات تحقق التنمية والمصالح المشتركة. وأكد أن مصر تمثل منصة استراتيجية للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشبكة اتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

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أولوية القطاعات الاستثمارية المشتركة الجديدة

وأوضح الدكتور محمد فريد أن التعاون خلال المرحلة المقبلة سيركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يعكس تنوع الفرص المتاحة للمستثمرين من الجانبين.

تسريع إنشاء المنطقة الصناعية الهندية بقناة السويس

شدد وزير الاستثمار على بحث تسريع إجراءات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، فضلًا عن دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

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منصة معلومات استثمارية موحدة للشركات الهندية

أعلن الدكتور محمد فريد تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة إنفست إنديا لتأسيس منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تستهدف مساعدة الشركات في تحديد الفرص المتاحة، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ودعم تحويل المقترحات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز الشفافية وتسهيل بيئة العمل أمام الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري والاقتراب من الأسواق المجاورة.

التزام هندي بعميق التعاون الاقتصادي في نيودلهي 2028

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اهتمام القيادة السياسية في بلاده بتعميق التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر، باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا استراتيجيًا يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ودعا الوزير الهندي مجتمعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف الشراكات وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية. وأشاد جويال بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، معتبرًا أنهما تتوافقان مع متطلبات المستثمرين الهنود، مشيرًا إلى أن تنوع الهياكل الاقتصادية في البلدين يفتح آفاقًا واسعة للتكامل، لا سيما في قطاعات الصناعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا المالية.

آفاق مستقبلية وتقييم الأداء في الدورة القادمة

وأكد الدكتور محمد فريد أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028 سيمثل محطة مهمة لتقييم ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي تم التوصل إليها خلال الدورة الحالية، مما يضمن استمرارية الزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل.