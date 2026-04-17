مصر رائدة عالميًا في علاج العقم.. وضوابط أخلاقية صارمة وتكاليف معقولة

الدكتور محمد أبو الغار يؤكد ريادة مصر في علاج العقم منذ عام 1987، مشيرًا إلى الدعم الديني والفريق الطبي المصري والضوابط الأخلاقية الصارمة. ويدعو لإدراج العلاج ضمن التأمين الصحي.

أكد الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، على المكانة الرائدة التي احتلتها مصر على الساحة العالمية في مجال علاج العقم والإنجاب المساعد، مشيرًا إلى أن الريادة ال مصر ية في هذا المجال بدأت مبكرًا في عام 1987، أي بعد فترة وجيزة من انطلاق هذه التقنيات في دول رائدة عالميًا كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم تأسيس أول مركز مصري متخصص لعلاج العقم بالتعاون مع الدكتورة الراحلة رجاء منصور، مع التركيز على بناء فريق طبي مصري بالكامل، مما أسهم في نقل الخبرات وتنمية الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير هذا الحقل الطبي الحيوي. وتزامن النجاح المبكر لهذا التخصص في مصر مع دعم ديني هام، حيث لعبت فتوى الإمام الراحل جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الديار المصرية الأسبق، دورًا محوريًا في إباحة عمليات أطفال الأنابيب بشروط وضوابط محددة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تجاوز العديد من الحواجز الاجتماعية والدينية التي كانت تحيط بهذه التقنية. شدد الدكتور أبو الغار على وجود ضوابط أخلاقية صارمة تحكم إجراءات علاج العقم في مصر، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيم المجتمعية والأنساب. من أبرز هذه الضوابط منع التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة، لضمان عدم اختلاط الأنساب. علاوة على ذلك، يتم استخدام أحدث التقنيات لضمان دقة العمليات وسلامتها، مثل نظام «RI Witness» الذي يضمن عدم حدوث أي خطأ في التعامل مع العينات البيولوجية، مما يوفر أعلى مستويات الأمان للمرضى. وأشار الدكتور أبو الغار إلى أن تكلفة عمليات أطفال الأنابيب في مصر تظل منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعلها في متناول شريحة أوسع من المجتمع. وبناءً على ذلك، دعا الدكتور أبو الغار إلى ضرورة إدراج علاج العقم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لأهميته الإنسانية القصوى في مساعدة الأزواج على تحقيق حلم الإنجاب وتكوين أسر مستقرة، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. تأتي هذه التصريحات في سياق اهتمام متزايد بتقديم حلول شاملة لمشكلات الإنجاب في مصر. فبالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال علاج العقم، تشهد الساحة السياسية نشاطًا ملحوظًا. فقد استضاف مجلس النواب اجتماعًا لهيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية هامة. وعلى صعيد آخر، قام نائب وزير الصحة والسكان بزيارة مفاجئة لمستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث تفقد سير العمل وحالة المرضى، وأحال عددًا من المقصرين للتحقيق لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي سياق رياضي، حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على منافسه التقليدي النادي الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة، ليضرب بذلك موعدًا مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة النهائية للبطولة





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

