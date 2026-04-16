مصر ترسخ دورها الإقليمي والدولي.. شراكة استراتيجية مع أمريكا وجهود لاحتواء التوترات

لقاء وزير الخارجية المصري مع السيناتور الأمريكي ديفيد ماكورميك يؤكد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية الملحة ودور مصر الفعال في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. كما تطرقت التصريحات إلى أهمية الابتكار في إدارة ديون الاقتصادات الناشئة ومستقبل التكنولوجيا في دعم الاستقلال الصناعي، بالإضافة إلى تطورات أخرى في الشأن المصري والإقليمي.

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال لقائه بالسيناتور ديفيد ماكورميك، رئيس اللجنة الفرعية المعنية ب الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على الأهمية القصوى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر و الولايات المتحدة . وأوضح الوزير، في إطار زيارته لواشنطن ولقاءاته مع قيادات الكونجرس، أن تطوير مسارات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية يحظى بأولوية قصوى، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر والكونجرس لدعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للبلدين.

ودعا الوزير السيناتور ماكورميك إلى زيارة مصر، لاسيما في ضوء الترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال العام الجاري، والذي يعد منصة هامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

استعرض الوزير خلال اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشراكة المصرية-الأمريكية تلعب دوراً حيوياً في دعم هذه الجهود.

كما تطرق النقاش إلى عدد من القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك التصعيد العسكري في المنطقة والجهود المصرية لاحتواء التوتر، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والوضع في لبنان والسودان.

من جانبه، أعرب السيناتور ماكورميك عن بالغ حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، مثنياً على الدور الدبلوماسي النشط الذي تقوم به مصر وجهودها المستمرة في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وبالأخص فيما يتعلق بخفض التصعيد.

وأبدى تقديره للسياسة الخارجية المصرية التي وصفها بأنها تمثل نموذجاً للحكمة والتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، والتي ساهمت بفاعلية في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشارت تصريحات وزير المالية إلى أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولاً مبتكرة تحقق توازناً دقيقاً بين الاستدامة الاقتصادية ومعدلات النمو.

كما وردت أخبار عن انخفاض مؤقت لمعدلات إطلاق النار في إيران، مع تأكيد حضور مصر الفعال في أوقات عدم الاستقرار.

على صعيد آخر، أعرب مدرب شباب بلوزداد عن عزمه على القتال أمام الزمالك لتعويض خسارة الذهاب وخطف بطاقة التأهل.

كما تم حل لغز رضيعة الحسين بالقبض على المتهمة بعد ساعات من الواقعة.

وفي الشأن الأمريكي، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من صلاحيات ترامب الحربية.

وأشار النائب حازم الجندي إلى أن التحول نحو توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعزز الاستقلال الصناعي ويفتح آفاقاً للتصدير، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية في تطوير قطاعها الصناعي.

وأكد وزير الخارجية في تصريحات أخرى على مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الدولة.

هذه التطورات تعكس ديناميكية المشهد السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي، مع تركيز مصر على تعزيز دورها القيادي في المنطقة ودعم استقرارها





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر الولايات المتحدة الشراكة الاستراتيجية الأمن الإقليمي الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines