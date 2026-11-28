مصر تحصد 7 ميداليات في البطولة الأفريقية للتجديف الشاطعي وتؤكد حرصها على تعميق الشراكات الاقتصادية في أفريقيا عبر ضمانات التصدير وتمثيل الدول الناشئة.

حقق المنتخب ال مصر ي إنجازاً رياضياً بارزاً خلال اليوم الأول من المنافسات، حيث حصدت البعثة ال مصر ية سبع ميداليات في البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي. جاء هذا الإنجاز الرياضي تزامناً مع الجهود الاقتصادية والدبلوماسية المكثفة التي تقودها القاهرة لتعزيز حضورها وتأثيرها في القارة الأفريقية من خلال شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد.

التجديف الشاطئي والإنجاز الرياضي المصري

تمثل النتيجة التي حققها الرياضيون المصريون في بطولة التجديف الشاطئي الأفريقية دليلاً على التميز الرياضي الذي تحققه مصر على المستوى القاري. هذا النجاح يأتي في إطار متابعة مستمرة للأداء المصري في المنافسات الرياضية التي تجمع الدول الأفريقية، حيث شكلت الميداليات السبع محفزاً قوياً للبعثة الرياضية وتعكس الجهد المبذول في التأهيل والتدريب.

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المسؤولون يؤكدون على العمق الاستراتيجي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أن مصر قادرة على استضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية. كما شدد على أن أفريقيا ليست مجرد سوق تجارية، بل هي قارة تمثل العمق الاستراتيجي لمصر، لافتاً إلى أن مصلحة القارة هي بالضرورة مصلحة مصر.

جاء هذا التأكيد خلال حديث المسؤول عن أهمية التماسك القاري، مشيراً إلى أن أي تنمية تتحقق في القارة الأفريقية تعود بالنفع على مصر وعلى كل الشعوب الأفريقية الأخرى، مما يجعل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف أمراً حتمياً لتحقيق الرخاء المشترك.

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سياسات التصدير والتمويل الأفريقي

أكد الوزير كجوك، خلال مشاركته في منتدى الأهرام الاقتصادي الأفريقي، أن الدولة تعمل بشكل جاد على تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الهائلة المتاحة في أفريقيا. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو السعي إلى حضور أقوى للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال بناء شراكات متنامية ومتينة مع مجتمع الأعمال الأفريقي بما يخدم المصالح التنموية المشتركة بين الجانبين.

كما أوضح الوزير أن الجهات المعنية تعمل على تقديم مساندة تصديرية إضافية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الاستراتيجية، والتي تضم بشكل أساسي الأسواق الأفريقية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن البنك المركزي القطع شوطاً كبيراً في إعداد آلية جديدة لضمان المخاطر في الأسواق الخارجية، بهدف تخفيف الأعباء عن المصدرين.

تمثيل الدول الناشئة وضمانات المخاطر

أضاف الوزير كجوك أن مصر تعمل بنشاط على توفير ضمانات لمخاطر التصدير والاستثمار في الأسواق الأفريقية بتكلفة تأمينية مقبولة، مما يشجع المستثمرين المصريين على التوجه نحو هذه الأسواق الواعدة. وأشار إلى أن مصر تقود حالياً جهود توحيد صوت الدول الناشئة والمقترضة لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتمويل والتنمية العالمية.

وأكد أن مصر تشارك مع أكثر من 31 دولة، بينها 19 دولة أفريقية، في كيان جديد للدول الناشئة والمقترضة. يعكس هذا العدد الكبير نجاح مصر الدبلوماسي في تحويل توصية دولية إلى كيان فاعل على أرض الواقع، مما يعزز بشكل كبير القدرات التفاوضية للدول النامية والاقتصادات الناشئة في المحافل الدولية.

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ختم الوزير حديثه بالإعراب عن التطلع إلى بلورة مواقف جماعية موحدة للدول الناشئة والمقترضة إزاء القضايا الاقتصادية والتمويلية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن تبادل المعرفة والخبرات بين هذه الدول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم للدول الأفريقية النامية.