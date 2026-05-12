مصر تدين محاولة تسلل عناصر إيرانية إلى الكويت: نرفض أي تهديد لاستقرار الخليج

البنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآنسمير فرج: الرد الإيراني صادم وقلب الترابيزة على ترامب.. ويبدو أننا نعود إلى المربع صفرقالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة"إفريقيا – فرنسا" بنيروبي، اتسمت بالوضوح والمصارحة، وكشفت حجم التحديات التي تواجه الدول الإفريقية نتيجة السياسات الاقتصادية العالمية غير المتوازنة، مشيرة إلى أنه وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية تجاه القارة السمراء. وأوضحت "الهريدي", في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي نجح في تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية على الاقتصادات الإفريقية، خاصة ما يتعلق باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهي الأزمات التي دفعت العديد من الدول الإفريقية إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية والديون. وأوضحت أن من أهم الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس دعوته إلى تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وتوفير تمويل أكثر مرونة للدول النامية، مؤكدة أن مصر تدرك أن التنمية الحقيقية لن تتحقق في ظل استمرار الشروط التمويلية المعقدة التي تعرقل خطط الإصلاح والتنمية في العديد من الدول الإفريقية. وأشارت :الهريدي" إلى أن حديث الرئيس عن السندات الخضراء ومشروعات التنمية الصديقة للبيئة يعكس اهتمام الدولة المصرية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة أن إفريقيا تعد من أكثر القارات تأثرًا بالأزمات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة في مسبباتها. وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي حملت أيضًا رسالة سياسية مهمة تؤكد أن مصر تدعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وإحداث إصلاحات حقيقية داخل المؤسسات الدولية، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة للدول النامية والإفريقية في عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي. وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن التحركات المصرية المتواصلة في المحافل الدولية تؤكد أن القاهرة أصبحت صوتًا معبرا عن القارة الإفريقية، وقادرة على طرح رؤى عملية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

البنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآنسمير فرج: الرد الإيراني صادم وقلب الترابيزة على ترامب.. ويبدو أننا نعود إلى المربع صفرقالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة"إفريقيا – فرنسا" بنيروبي، اتسمت بالوضوح والمصارحة، وكشفت حجم التحديات التي تواجه الدول الإفريقية نتيجة السياسات الاقتصادية العالمية غير المتوازنة، مشيرة إلى أنه وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية تجاه القارة السمراء.

وأوضحت "الهريدي", في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي نجح في تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية على الاقتصادات الإفريقية، خاصة ما يتعلق باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهي الأزمات التي دفعت العديد من الدول الإفريقية إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية والديون. وأوضحت أن من أهم الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس دعوته إلى تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وتوفير تمويل أكثر مرونة للدول النامية، مؤكدة أن مصر تدرك أن التنمية الحقيقية لن تتحقق في ظل استمرار الشروط التمويلية المعقدة التي تعرقل خطط الإصلاح والتنمية في العديد من الدول الإفريقية.

وأشارت :الهريدي" إلى أن حديث الرئيس عن السندات الخضراء ومشروعات التنمية الصديقة للبيئة يعكس اهتمام الدولة المصرية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة أن إفريقيا تعد من أكثر القارات تأثرًا بالأزمات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة في مسبباتها. وأضافت أن كلمة الرئيس السيسي حملت أيضًا رسالة سياسية مهمة تؤكد أن مصر تدعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وإحداث إصلاحات حقيقية داخل المؤسسات الدولية، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة للدول النامية والإفريقية في عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن التحركات المصرية المتواصلة في المحافل الدولية تؤكد أن القاهرة أصبحت صوتًا معبرا عن القارة الإفريقية، وقادرة على طرح رؤى عملية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Egypt Kuwait Iran Tensions Stability Economy Climate Change Development Multilateral Banks Multilateral Institutions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

التخطيط: ارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022 بـ 9% - اليوم السابعسجلت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43,6 مليار دولار، مقارنة ب 29,3 مليار دولار عام 2020، و 30,5 مليار دولار عام 2019، 29,3 مليار

Read more »

%29 زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 2021 - بوابة الأهرامكشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا ارتفع خلال عام 2021 إلى 29 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 29

Read more »

موعد الإمساك والسحور والإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك - اليوم السابعوفقا لامساكية شهر رمضان، يكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، و أخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان

Read more »

مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام حتى نهاية شهر رمضان.. التفاصيل - اليوم السابعوفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، و أخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان.

Read more »

طقس غائم جزئيا اليوم الثلاثاء 3 10 2023 علي محافظة جنوب سيناء- القاهرة: 30 درجة مئوية -العاصمة الإدارية : 30 درجة مئوية - 6 اكتوبر: 31 درجة مئوية - بنها : 30 درجة الحرارة - دمنهور : 29 درجة مئوية -وادي النطرون: 30 درجة مئوية - كفر الشيخ: 29 درجة مئوية

Read more »

الطقس اليوم السبت 29-3-2025.. انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفةتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 29 مارس 2025 الموافق 29 رمضان.

Read more »