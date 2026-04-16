مصر تحتضن المؤتمر السنوي الـ 35 لإدارة التكنولوجيا: نحو مستقبل يتقاطع فيه الابتكار مع الإنسان

تستضيف مصر المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لإدارة التكنولوجيا تحت شعار "إعادة تخيل الممكن.. من خلال تقاطع التكنولوجيا مع الإنسانية"، بمشاركة 45 دولة، لمناقشة دور التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وبحث 250 ورقة علمية حول الابتكار والتحول التكنولوجي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية.

تستعد مصر لاستضافة الحدث العلمي المرموق، المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين ل إدارة التكنولوجيا ، والذي سيُعقد في الثامن عشر من أبريل. يحمل هذا المؤتمر عنوانًا ملهمًا: «إعادة تخيل الممكن.. من خلال تقاطع التكنولوجيا مع الإنسانية»، ويحظى برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤكد على أهميته الوطنية والإقليمية. يشارك في هذا التجمع الدولي رفيع المستوى خبراء وممثلون عن 45 دولة حول العالم، مما يجعله منصة فريدة لتبادل الخبرات والمعرفة على نطاق واسع.

تمتد فعاليات المؤتمر على مدار ستة أيام متواصلة، وتشكل هذه الفترة الزمنية فسحة واسعة لمناقشة أعمق القضايا والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا في عصر يتسم بالتسارع التكنولوجي. يتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا كشريك أساسي لا غنى عنه في مسيرة تحسين جودة حياة الإنسان. من المتوقع أن يشهد المؤتمر مناقشة وتحليل ما يقرب من 250 ورقة بحثية مبتكرة، والتي تتناول مجمل قضايا الابتكار المتجدد والتحول التكنولوجي الشامل الذي تعيشه البشرية. هذه الأبحاث تمثل ثمرة جهود باحثين وعلماء من مختلف أنحاء العالم، وتقدم رؤى واستراتيجيات متقدمة لمواجهة المستقبل. أكد الدكتور طارق خليل، رئيس المؤتمر الموقر والرئيس المؤسس لجامعة النيل، على الطبيعة الاستثنائية لهذا الحدث، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة شخصيات مصرية ودولية ذات ثقل وتأثير كبير في مجالاتهم. إلى جانب العروض البحثية، تم تصميم برنامج المؤتمر ليشتمل على جلسات نقاشية حيوية، تركز على دعم وتعزيز الإبداع والابتكار في القارة الأفريقية. كما ستتم مناقشة التطورات الصناعية والاقتصادية الهامة، وذلك بمشاركة نخبة من الوزراء المعنيين، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين الذين يمثلون مختلف القطاعات الحيوية. تتميز هذه النسخة من المؤتمر بتطور ملحوظ في جودة الأبحاث العلمية المقدمة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي المتقدم والتطبيقات العملية. علاوة على ذلك، يمثل المؤتمر منصة فاعلة وحيوية لتعزيز سبل التكامل والشراكة المثمرة بين مؤسسات البحث العلمي الرائدة، وقطاع الصناعة الحيوي، وصناع القرار الاستراتيجيين. هذا التكامل ضروري لترجمة المكتشفات العلمية إلى حلول ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الرفاهية المجتمعية. يتضمن جدول أعمال المؤتمر جلستين رئيسيتين تحظيان بأهمية بالغة. الجلسة الأولى مخصصة لمناقشة موضوع «الملكية الفكرية في عصر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي». في هذه الجلسة، ستجتمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في مجالات الملكية الفكرية وإدارة التكنولوجيا لمناقشة التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية. أما الجلسة الثانية، فتحمل عنوانًا استراتيجيًا هو «روافع السياسة الاستراتيجية لتسريع السيادة التكنولوجية». هذه الجلسة ستجمع عددًا من القيادات الأكاديمية والبحثية الرائدة، لمناقشة آليات وسبل دعم الاستقلال التكنولوجي وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وهو ما يمثل أولوية قصوى للدول الساعية للتطور. من أبرز المحاور التي سيتناولها المؤتمر، والتي تشكل عصب التقدم في عصرنا الحالي، نجد الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته المتعددة، والتحول الرقمي الذي يغير وجه الحياة والاقتصاد، والابتكار المسؤول في الدول الناشئة، مع التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة، وتطور أساليب إدارة التكنولوجيا في القارة الأفريقية. إن مشاركة دول كبرى في هذا المؤتمر تعكس وتؤكد على المكانة المتنامية والمتميزة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي ودولي مرموق للعلم والابتكار، وقدرتها على استضافة فعاليات عالمية بهذا الحجم والأهمية، مما يعزز دورها الريادي في تشكيل مستقبل التكنولوجيا والإنسانية





