مصر تواجه روسيا في ودية التحضير لكأس العالم 2026 على استاد القاهرة الدولي

يناقش التقرير التحضيري للمنتخب المصري قبل كأس العالم 2026، مستعرضًا تاريخ المواجهات بين مصر وروسيا، وتحليل التشكيلات المتوقعة للفرق، وأهمية المباراة في صقل الخطط الفنية واللاعبين الجدد.

في أجواء حماسية على ألوان العلمين القوميّين، يلتقي منتخب مصر الأول ل كرة القدم ، تحت إشراف المدرب حسام حسن، بمنتخب روسيا في مباراة ودية تُعقد على استاد القاهرة الدولي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يأتي هذا اللقاء في إطار فعاليات بطولة "كأس العاصمة الجديدة"، وهو جزء من البرنامج التحضيري الأخير للمنتخب المصري استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026. سيُستغل هذا الاختبار لتقييم الفاعلية الفنية والاستراتيجية للمنتخب، كما سيتيح الفرصة لللاعبين الجدد لإثبات قدراتهم أمام منافس دولي قوي. تاريخ المواجهات بين المنتخبين يحمل طابعًا مميزًا، فحتى الآن التقى الفريقان في سبع مباريات، منها ست ودية ومباراة رسمية واحدة في دور المجموعات من كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية وانتهت بفوز الضيف المقرّر 3-1.

تذكّر هذه المباراة للمنتخب المصري ضغوطًا كبيرة، خاصة بعد خسارته أمام أوروغواي في مباراة الافتتاح، وظهر فيها خطأ حاسم من حارس المرمى أحمد فتحي الذي سجل هدفًا عكسيًا. رغم تألق النجم محمد صلاح الذي سجل هدفًا تاريخيًا في تلك البطولة، لم يكن ذلك كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

الآن، يسعى الجهاز الفني لمصر إلى تعديل الأخطاء وتجاوز تلك الذكريات السلبية عبر تبني تشكيلة متوازنة تضم حارس المرمى مصطفى شوبير وخط الدفاع المكوّن من محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم حافظ. في وسط الملعب سيقود المباراة مروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور، بينما سيقود الهجوم الثلاثي المكوّن من تريزيجيه وأقطاي عبد الله وعمر مرموش الهجمات الصاروخية.

من جانبه، أعلن الفديرالي الروسي عن تشكيله المتوقّع للخطوط الخمسة، حيث سيتولى حراسة المرمى ستانيسلاف أجكاتسيف، بينما سيقود الدفاع إيليا فاخانيا وألكسندر سيليانوف وفيكتور ميليوخين ودانيل كروغوفوي. في خط الوسط سيظهر إيفان أوبلياكوف وماتفي كيسلياك وديمتري بارينوف، ومن خط الهجوم سيقود الفريق مكسيم جلوشينكوف وإيفان سيرغييف وألكسندر جولوفين. مع ذلك، تواجه روسيا تحديات إخلاء بعض اللاعبين الرئيسيين بسبب الإصابات أو الاستراتيجيات التدريبية، مما قد يؤثر على مستوى التوازن في صفوفهم.

ستُعَدّ هذه المباراة فرصة لاختبار القدرة التكتيكية للمنتخبين وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تعديل قبل الانطلاق إلى المراحل الرسمية للمسابقات الدولية. إن هذه الودية ليست مجرد اختبار مادي فقط، بل تُعَدّ بيانًا واضحًا عن طموحات المنتخب المصري في تحقيق نتائج إيجابية على الساحة العالمية، وتعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين قبل المسابقات القارية والعالمية القادمة.

كما تشكل فرصة لتقييم الانسجام بين اللاعبين وتحديد التشكيلات المثلى التي قد تُستَخدم في التصفيات المقبلة، بينما يراقب الجمهور والوسائل الإعلامية أداء الفرق في هذا الحدث الرياضي البارز





