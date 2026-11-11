مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح السيف من 12 إلى 15 نوفمبر

تستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح السيف في العاصمة الجديدة، مع مشاركة 42 دولة و390 لاعبًا، في منافسات فردية وفرق بين 12 و15 نوفمبر 2024.

ستستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات في العاصمة الجديدة بين 12 و15 نوفمبر 2024، مع مشاركة 42 دولة وتحضير 390 لاعبًا.

جدول المنافسات الفردية والفرق

يبدأ نصف البطولة بجدول الفردي للسيدات يوم الخميس 12 نوفمبر، حيث يفتح القاعة بصباح 9:00 لتسجيل اللاعبين وفحص الأسلحة، ثم يبدأ دور المجموعات الساعة 11:00 يليه الأدوار التمهيدية. يقع يوم الجمعة 13 نوفمبر مبادئ المقاربات الفردية للرجال، مع تسجيلات فحص الأسلحة الساعة 9:00، ثم ساعة 11:00 للمرحلة الجماعية وبدء ترتيب مقاربات التمهيد.

Also read الكشف عن إجراءات القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027

يتم ختام منافسات الفردي يوم السبت 14 نوفمبر بزمن بدء الدخول الساعة 8:30 صباحًا، ثم تبدأ مباراة الـ64 للسيدات في الساعة 10:30، يلتصق دور الـ64 للرجال في الساعة 11:30. تتتابع بعدها نصف النهائي والنهائيات، حين تُمنح الميداليات للرجال والسيدات.

يختتم الحدث يوم الأحد 15 نوفمبر بمنافسات الفرق للرجال والسيدات، يبدأ الدخول الساعة 7:20 صباحًا، ثم تصاعد دور الـ32 في الساعة 9:29. وبعد ذلك تُقام مباريات تحديد المركز الثالث والنهائي لتسليم بطولات الفريق.

Advertisement

مشاركة الاتحاد المصري والسلاح وعضوياته الدولية

أعلن الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة طارق الحسيني، عن مشاركة 42 دولة في البطولة، مع حضور 209 لاعبًا في المنافسات الرجالية و180 في النسائية. يتضمن المنتخبات الدولية أبرز القوى العالمية مثل فرنسا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة والصين والمجر وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان وبريطانيا، إلى جانب عدد كبير من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية.

تُشير هذه الاستضافة إلى تكملانة نجاحات الاتحاد المصري في تنظيم البطولات الدولية والقارية، مما عزز ثقة الاتحاد الدولي للسلاح في قدرات مصر التنظيمية وقدرته على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

تأثير البطولة على الرياضة المصرية والمنتخب المحلي

من المتوقع أن تشهد المنافسات مستويات فنية عالية بفضل مشاركة نخبة كُبرى لاعبي العالم، ما يمنح الفتــاة واللاعبين المحليين فرصة الاحتكاك الدولي واختبار قدراتهم الفنية في بيئة تنافسية عالية. كما يوفر الحدث منصة لتحسين التصنيف الدولي للمنتخبات المصرية وزيادة الاهتمام بسلاح السيف كرياضة وطنية.

يُعَدّ احتضان الحدث خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرياضية في مصر، وكذلك كوسيلة لتشجيع الاستثمار في الأحداث الرياضية الكبرى وتطوير الكوادر الاحترافية في هذا المجال.