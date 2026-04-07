مصر والمغرب يوقعان برنامجاً طموحاً للتعاون الثقافي 2026-2030

شهدت العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب تطوراً كبيراً بتوقيع مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2026-2030، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة. يهدف البرنامج إلى تعزيز التبادل الثقافي، دعم الفنون والتراث، وحماية الممتلكات الثقافية.

شهدت العلاقات الثقافية بين مصر و المغرب تطوراً ملحوظاً تجسد في توقيع مذكرة تفاهم و برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2026-2030. وقعت الدكتورة جيهان زكي ، وزيرة ال ثقافة ال مصر ية، و محمد المهدي بنسعيد ، وزير الشباب وال ثقافة والتواصل المغرب ي، على هذه الوثائق الهامة خلال انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة ال مصر ية ـ المغرب ية في القاهرة.

يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ مشاريع ثقافية وفنية وتراثية مشتركة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع بين الشعبين. يتضمن البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى دعم الفنون والثقافة في البلدين. من بين هذه الأنشطة، تبادل الزيارات واللقاءات بين الفنانين والمثقفين، والمشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية والفنية والتراثية التي تقام في كل من مصر والمغرب. كما يشمل البرنامج دعم صناعة السينما والتبادل الثقافي في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الصناعات الإبداعية. كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالتراث الثقافي المادي وغير المادي. يهدف إلى حماية وصون التراث من خلال التعاون في مجالات الترميم، وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مجال حماية ورقمنة التراث الثقافي غير المادي، وتنظيم المعارض التراثية، والعمل المشترك على إعداد ملفات التراث الثقافي غير المادي لعرضها على لائحة التراث العالمي لليونسكو. كما يشمل البرنامج التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في مجالات التراث المختلفة، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والإصدارات العلمية والمساهمة المشتركة فيها. وخلال التصريحات التي أعقبت التوقيع، أكدت الدكتورة جيهان زكي على أهمية هذا البرنامج في تعميق التعاون الثقافي وفتح آفاق جديدة للتكامل وتبادل المعرفة، مما يساهم في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة وتعزيز الهوية الحضارية للبلدين. وأشارت إلى مناقشة عدد من الملفات الثقافية والفنية المشتركة مع الوزير المغربي، بما في ذلك ملف الصناعات الإبداعية والسينما، بالإضافة إلى الاستثمار في الأماكن التراثية بشكل متوازن. من جهته، أعرب الجانب المغربي عن التزامه بتنفيذ هذا البرنامج الطموح وتحقيق أهدافه المشتركة بما يخدم المصالح الثقافية والفنية والتراثية للبلدين. يُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والمغرب، ويوفر فرصة لتعزيز التفاهم الثقافي وتنمية العلاقات الثنائية في مجالات الفن والثقافة والتراث





