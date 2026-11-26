حقق المنتخب المصري للتجديف الشاطئي فوزا تاريخيا في بطولة 2026 بالعالمين بحصد 13 ميدالية ذهبية، متفوقا على منتخبات عربية مشاركة في منافسات متنوعة.

حصد لاعبو المنتخب المصري للتجديف لقب البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي لعام 2026، المقامة في مدينة بورتو مارينا بالعالمين، بعد أن جمع الفراعنة 13 ميدالية ذهبية في ختام المنافسات. وقد شهدت النسخة الثالثة من البطولة مشاركة سبع دول عربية، بينها مصر والسعودية والمغرب ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال، في حدث رياضي ينظمه الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد العربي للتجديف، تحت إشراف الاتحاد العربي وجامعة الدول العربية.

تفاصيل الميداليات الذهبية المصرية في المنافسات

بدأت سلسلة الانتصارات المصرية بفوز الثنائي ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف بالميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف ناشئين تحت 19 سنة، بزمن قدره 2:20.89 دقيقة خلال مواجهة مباشرة مع المنتخب السعودي. كما حصدت اللاعبة الأولمبية علياء عطيتو الذهبية في نهائي قارب فردي ناشئات تحت 19 سنة بزمن 3:18.50 دقيقة في سباق نافست فيه المنتخب المغربي.

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وتتالت النجاحات بحصول زياد سلامة على المركز الأول في نهائي قارب فردي تحت 23 سنة بزمن 2:45.59 دقيقة، في سباق شارك فيه ست دول هي مصر والمغرب والصومال وفلسطين والسعودية ولبنان. كما توج البطل عمر القماطي بلقب سباق فردي عام في منافسات شارك فيها ستة منتخبات عربية هي السعودية وفلسطين وسوريا والمغرب ولبنان ومصر.

وفاز ثنائي المنتخب المصري ريماس أسامة ويمنى مصطفى بالميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف تحت 23 سنة في مواجهة مباشرة مع المنتخب المغربي. كما حصدت البطلة سلمى بدور الذهبية في نهائي سباق فردي عام سيدات في سباق شاركت فيه سوريا والمغرب ومصر، بينما توج الثنائي نور الهدى ومروان الشافعي بلقب سباق زوجي مختلط عام بمشاركة مصر والمغرب وسوريا.

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وحقق الأبطال عاليا عطيتو وحبيبة عطيتو الذهبية في سباق زوجي عام سيدات في سباق شارك فيه مصر وسوريا، بينما فاز الثنائي عمر القماطي وإبراهيم عبد اللطيف بذهبية سباق زوجي رجال عام في منافسات شارك فيها مصر والسعودية وفلسطين ولبنان. كما حصلت سلمى بدور على ذهبية سباق فردي تحت 23 سنة سيدات في مواجهة مع المنتخب المغربي.

الجهاز الفني ودور الاتحاد المصري في النجاح

ضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كل من الكابتن محمد جمعة مدربا عاما للمنتخب الوطني، والكابتن محمد عبد الكريم مدربا للمنتخب، بالإضافة إلى الكابتن عادل بدر مدرب السيدات، والكابتن هند عصام مدربة المنتخب، والكابتن محمد السيد مدرب الجري، والكابتن محمد فخري مدرب اللياقة والأحمال، والدكتور طارق محمود طبيب المنتخب.

وتنافست المنتخبات العربية السبعة في منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وسط تطلعات لتقديم منافسات قوية تعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف الشاطئي على المستوى العربي. وقد جاءت نتيجة مصر في الصدارة لتؤكد هيمنتها على الساحة العربية في هذا الفرع الرياضي.

آفاق مستقبلية وتطلعات التطوير الرياضي

يعكس هذا الحصاد الذهبي الكبير مدى الجاهزية الفنية والقدرات البدنية العالية للاعبين المصريين، والذي يمثل نتائج ممتجة لجهود التدريب المكثف التي قادها الجهاز الفني بقيادة اللواء شريف القماطي. كما أن تنظيم البطولة في مصر يؤكد مكانتها المحورية كواجهة رياضية عربية تستقطب المنتخبات وتؤسس لتكامل عربي في الانضباط والمنافسة الشريفة.

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وتستمر الجهود التطويرية للاتحاد المصري والتابع له من الاتحاد العربي لتعزيز البنية التحتية للرياضة الشاطئية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التظافر والانسجام بين الأبطال العرب في دورات قادمة. ويعد نجاح هذا الحدث محطة فارقة في مسيرة الرياضات المائية على الصعيد العربي.