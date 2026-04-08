مصر ورواندا تحييان الذكرى الثانية والثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي

أحيت سفارة رواندا بالقاهرة مراسم رسمية لإحياء الذكرى الثانية والثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي، بحضور مسؤولين مصريين ودبلوماسيين، مع التأكيد على أهمية تخليد الذكرى والتعاون الثنائي.

أقامت سفارة رواندا في مصر مراسم رسمية لإحياء الذكرى الثانية والثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي ، وذلك بحضور أعضاء الجالية الرواندية، ومسؤولين من الحكومة ال مصر ية، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي مجتمع الأعمال وأصدقاء رواندا . استعرض السفير المفوض العام دان مونيوزا ، سفير رواندا لدى مصر ، السياق التاريخي الكامل للإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا ، مؤكدًا على أن هذه المأساة لم تكن مجرد انفجار عنف عابر، بل كانت نتيجة عقود من الكراهية والانقسام والتمييز والتجريد من الإنسانية.

وأشاد السفير بالناجين وبأكثر من مليون ضحية، مشددًا على أن إحياء الذكرى ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو واجب أخلاقي يهدف إلى تخليد ذكرى الضحايا وتأكيد الالتزام بعدم تكرار مثل هذه الفظائع. حذر مونيوزا من أن الأيديولوجية التي غذّت الإبادة الجماعية لم تُقضَ عليها بالكامل، مشيرًا إلى أن إنكار الإبادة الجماعية والتقليل من شأنها لا يزالان ينتشران في المنطقة وخارجها، ويتعززان بشكل متزايد عبر المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي يقظة مستمرة وجهودًا مكثفة لمكافحة هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن تقديره لمصر على تعاونها طويل الأمد مع رواندا في مجالات الدفاع والأمن والتعليم والزراعة والتجارة والصحة، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق التنمية المستدامة. \مثّل الحكومة المصرية في هذه المناسبة السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، حيث عبر عن تضامن مصر مع رواندا وشعبها، وقدم تحية عميقة لأكثر من مليون روح بريئة أُزهقت خلال الإبادة الجماعية. وصف شريف الإبادة الجماعية بأنها وصمة في الضمير الجماعي للإنسانية، وتذكير قاسٍ بإرث الاستعمار وبالنتائج المدمرة لخطاب الكراهية، مشددًا على أن المجتمع الدولي، الذي أخفق في نصرة الشعب الرواندي قبل اثنين وثلاثين عامًا، لا يملك ترف التقاعس في مواجهة نزاعات وشيكة مماثلة. وأشاد بعزيمة الناجين الاستثنائية، الذين اختاروا، رغم خسارتهم الفادحة، إعادة بناء بلدهم ومجتمعاتهم وحياتهم، مؤكدًا على أن التحول الذي شهدته رواندا بعد الإبادة الجماعية يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه عندما تختار أمة طريق المصالحة والسلام والتنمية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في مجالات الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي والسياسات البيئية، فضلًا عن المشاركة الفاعلة للمرأة في العمليات السياسية وبناء السلام. وتأتي هذه الاحتفالات في إطار الالتزام الدولي بإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية، وتعزيز الوعي بأسبابها وتداعياتها، والعمل على منع تكرارها في المستقبل. \الجدير بالذكر أنه في 26 يناير 2018، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقضي بتخصيص يوم 7 أبريل من كل عام يومًا دوليًا للتفكر في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد التوتسي في رواندا عام 1994. ويعكس هذا القرار التزام المجتمع الدولي بتخليد ذكرى الضحايا، وتكريم الناجين، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش السلمي. كما يمثل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أهمية الوقاية من النزاعات، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة خطاب الكراهية، والقضاء على جميع أشكال التمييز. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات التي أقيمت في مصر، والتي تضمنت كلمات مؤثرة وشهادات حية من الناجين، عكست التزامًا قويًا بدعم جهود المصالحة الوطنية في رواندا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وفي سياق متصل، أشار التقرير الإخباري إلى تصريحات لأحمد موسى حول إيران، بالإضافة إلى أخبار أخرى حول مواضيع مختلفة، مما يعكس اهتمامًا واسعًا بالقضايا الإقليمية والدولية. كما تضمن التقرير إشارات إلى قضايا أخرى مثل قضية محمد الشناوي، وشهادات ضمان البناء، ولقاء وزير الخارجية بأبناء الجالية المصرية في الكويت، وإطلاق قافلة دعوية إلى شلاتين ومدن البحر الأحمر





