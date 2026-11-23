رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يبحث مع نظيره الليبي آفاق التعاون في تطوير معايير الجودة الصحية وترسيخ ثقافة سلامة المرضى في المؤسسات الطبية.

عقد الدكتور أحمد طه ، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر، اجتماعاً رسمياً مع الدكتور محمد الغوج ، وزير الصحة ب حكومة الوحدة الوطنية الليبية، للتركيز على تعزيز الشراكات المؤسسية في مجال الجودة الصحية. وهدفت المحادثات إلى استعراض آليات نقل الخبرات المصرية الرائدة في بناء نظم صحية متكاملة، لضمان توفير رعاية طبية آمنة وفعالة للمرضى في ليبيا.

أبعاد التعاون المؤسسي بين مصر وليبيا

أكد الدكتور أحمد طه أن الزيارة تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وليبيا، مشدداً على التزام الدولة المصرية بمساعدة الأشقاء الليبيين في تطوير بنية التحتية لنظمهم الصحية. وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في مشاركة مصر لخبراتها الواسعة في بناء منظومات صحية تتمتع بمعايير عالية من الجودة، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في المؤسسات الصحية الليبية.

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خبرة مصر في الاعتماد الدولي للجودة

استعرض رئيس الهيئة المصرية الإنجازات التي حققتها منظومة الاعتماد الصحي في مصر، والتي نالت اعترافاً دولياً كاملاً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن هذه التجربة أسهمت في اعتماد أكثر من ألف منشأة صحية منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الخدمات الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نطاق واسع.

مجالات التعاون الفني والبرامج التدريبية

تضمنت مناقشات الاجتماع تحديد مجالات التعاون المستقبلية التي شملت مراجعة وتحديث معايير الاعتماد الصحي في ليبيا، وتطوير آليات التقييم والرقابة بدقة عالية. كما اتفق الطرفان على إعداد برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الوطنية الليبية، وتأهيل المراجعين المحليين، وإعداد إطار مؤسسي للتعاون الفني وتبادل الخبرات لضمان استدامة التطوير في القطاع الصحي.

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رؤية مستقبلية لدعم المؤسسات الصحية

أفاد الدكتور أحمد طه بأن خطط التعاون المستقبلي تهدف إلى دعم تأهيل المنشآت الصحية الليبية لتمكينها من الحصول على الاعتماد وفق المعايير الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في ليبيا. ولفت إلى أن نقل الخبرات لا يعني استنساخ التجربة المصرية حرفياً، بل توظيف نجاحاتها لدعم بناء منظومة وطنية تراعي الاحتياجات والاولويات الخاصة بالقطاع الصحي الليبي، مع التركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية كضمان للاستدامة.

زيارة ميدانية ومشاركة وفود رسمية

شهد اللقاء حضور الدكتور أحمد سعيد، نائب السفير المصري بطرابلس، بالإضافة إلى عدد من القيادات الليبية مثل الدكتور طارق الهمشري، والدكتورة سندس الديب، والدكتور سهيل سويسي، والدكتور أحمد راشد، وعبد الرحمن الشويرف، والدكتور محمد العتوق، والدكتورة لبنى شقليلة، والدكتور غسان كريم. كما تفقد الوفد المصري المركز الدولي للجراحات المتقدمة بطرابلس للاطلاع على إمكاناته الطبية، بحثاً عن فرص جديدة لتعزيز معايير الجودة في الرعاية التخصصية.