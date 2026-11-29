الهيئة العامة للاستثمار توقع اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لجذب استثمارات محلية وأجنبية وتطوير البنية الصحية في مصر.

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم رسمية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون المؤسسي بين الجانبين. يأتي هذا الاتفاق في سياق الملتقى السنوي السابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي شهد مشاركة واسعة من الوزراء والخبراء الدوليين وممثلي القطاع الخاص.

إطار التعاون الاستثماري الجديد

تناولت مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم جذب الاستثمارات في الأنشطة الصحية. يهدف هذا التوقيع إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

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تركز الاتفاقية الجديدة على الترويج المكثف للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام. تسعى الهيئتان من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين وتوطين الخدمات الصحية المتطورة.

رؤية مستقبلية للنظام الصحي

ناقش الملتقى السنوي السابع، الذي استضاف توقيع الاتفاقية، مستقبل الطب والممارسة الطبية في ظل التحولات العالمية المتسارعة. ركزت المناقشات على مدى جاهزية الأنظمة الصحية المحلية لمواكبة هذه التغيرات، وتطرقوا إلى دور الابتكار في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

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أكد المشاركون في الفعاليات على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تطوير الخدمات الصحية، مشيرين إلى أن ذلك يعزز فرص النمو ليس فقط في مصر، بل في المنطقة العربية ككل. جاء ذلك ضمن جهد مشترك لوضع معايير عالمية لادارة المنشآت الصحية.

شملت الجلسة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الكبرى والشركات الرائدة في القطاع الصحي. وفرت هذه المنصة فرصة نادرة لتبادل الخبرات التقنية والإدارية، ومناقشة آفاق التعاون المستدام بين مختلف الأطراف المعنية.

آثار اقتصادية وآفاق مستقبلية

تدعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود جذب رأس المال الأجنبي والمحلي لهذا القطاع، نظراً لاعتباره من القطاعات الواعدة ذات العائد المرتفع. تعكس هذه الخطوة تأكيداً على أهمية الاستثمار الصحي كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية التي تسهم في تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية. يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على توفير فرص متنوعة للنمو والتوسع للمستثمرين في بيئة مستقرة ومحفزة.