مصر شريك رئيسي في بورصة لندن السياحية لزيادة التدفقات الوافدة

تستضيف بورصة لندن الدولية للسياحة مصر كشريك رئيسي مع جناح موسع وحملة ترويجية ضخمة لتعزيز حضورها وزيادة أعداد السياح البريطانيين والوصول لـ30 مليون سائح.

تستضيف العاصمة البريطانية لندن فعاليات معرض بورصة لندن الدولي للسياحة لعام 2026، الذي يُقام في مركز إكسل ، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وهيئات السياحة وشركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات. وتتميز المشاركة المصرية هذا العام بصفة الشريك الرئيسي للمعرض لأول مرة في تاريخ انضمامها لهذا الحدث العالمي، حيث تستمر الفعاليات حتى الخامس من نوفمبر الجاري. ويأتي هذا التوجه استراتيجيًا لتوسيع التعاون مع المؤسسات السياحية العالمية والاستفادة من الزخم الإعلامي والتجاري الذي يحظى به هذا الموقع.

تفاصيل الجناح المصري واستراتيجية التنوع السياحي

يستوعب الجناح المصري نحو مئة وعشرة عارضين من شركات السياحة والمنشآت الفندقية، مما يعكس اهتمام القطاع باستثمار هذا الحدث لتعزيز العلاقات التجارية مع شركاء صناعة السفر حول العالم. وتستهدف المشاركة عرض التنوع الفريد للمقصد السياحي المصري عبر الترويج لأنواع متعددة تشمل السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية ورحلات النيل والسياحة البيئية ومغامرات الطبيعة. كما تقدم البرامج السياحية المتكاملة التي تجمع بين أكثر من مقصد ومنتج سياحي بما يتوافق مع الاستراتيجية الترويجية "مصر.. تنوع لا يُضاهى".

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لقاءات مهنية لتعزيز الشراكات مع السوق البريطاني

يركز نائب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير ومسؤولو الوزارة على عقد لقاءات مكثفة مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران والمؤسسات العاملة في قطاع السفر بهدف بحث فرص التعاون المشترك. تستهدف هذه التحركات تعزيز الاستفادة من النمو المسجل في السوق البريطاني وتوسيع نطاق البرامج السياحية لزيادة التدفقات خلال الموسم الشتوي والمواسم المقبلة. وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في ظل التوجه لتطوير برامج تتيح للسائح الجمع بين الثقافة والشواطئ وتشجيعه على زيارة مقاصد جديدة لدعم زيادة مدة الإقامة والإنفاق.

حملة إعلانية رقمية مستهدفة في أنحاء لندن

تعتمد وزارة السياحة والآثار حملة ترويجية موسعة تعتمد على الإعلانات الرقمية الخارجية في الميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق والحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي. تستخدم هذه الحملة تقنيات الاستهداف الجغرافي للوصول إلى الجمهور المستهدف والوفود المشاركة في البورصة، وتشمل المناطق المحيطة بمركز المعارض إكسل لندن والمطارات الكبرى والفنادق الراقية. وأكد شريف فتحي أن الجمع بين المشاركة كشريك رئيسي وإطلاق الحملة يعكس توجه الوزارة لتعظيم العائد الترويجي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي وزيادة الطلب عليه.

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نمو الصادرات السياحية وتوقعات المستقبل

حظيت المشاركة باهتمام وسائل الإعلام المتخصصة التي سلطت الضوء على اختيار مصر شريكًا رئيسيًا ومؤشرات نمو الحركة الوافدة من السوق البريطاني. ونشر الموقع الرسمي للبورصة تقريرًا في الثاني والعشرين من أكتوبر أشار إلى استقبال مصر نحو ثمانمائة وثمانية وثلاثين ألف سائح بريطاني خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بزيادة قدرها تسعة نقطة وأربعة بالمائة مقارنة بالعام السابق. وأشارت منصة TravelMole في تقريرها الصادر يوم الحادي والعشرين من أكتوبر إلى استراتيجية مصر الرامية إلى الوصول إلى ثلاثين مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 أو 2031.

أداء السوق والسياحة الدولية خلال العام الماضي

تأتي المشاركة مدعومة بالأداء القوي للحركة السياحية خلال العام الماضي حيث استقبلت مصر قرابة تسعة عشر مليون سائح دولي في عام 2025 بنمو بلغ اثنين وعشرين بالمائة مقارنة بعام 2024. يعكس نمو السوق البريطاني أهمية مواصلة التحرك للتوسع في الأسواق التقليدية بالتوازي مع تنويع الأسواق المصدرة وتطوير المنتجات بما يتناسب مع اهتمامات السائحين. تراهن مصر على استثمار صفة الشريك الرئيسي ليس فقط في تعزيز الحضور الإعلامي بل في تحويل اللقاءات المهنية إلى شراكات وتعاقدات جديدة تدعم زيادة الرحلات الجوية والبرامج المتجهة للمقاصد المصرية.