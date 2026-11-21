منتخب مصر للناشئين يخوض مباراة حاسمة أمام قطر غداً الأحد في مونديال 2026 بعد الخسارة من اليونان، حيث يسعى الفنيون لتصحيح المسار.

يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد عام 2009 تحضيراته المكثفة استعداداً للخوض في مواجهة مصيرية أمام نظيره القطري، والتي سيُطلق عليها موعد غداً الأحد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة على الأراضي القطرية. ويعتبر هذا اللقاء مرحلة انتقالية حاسمة للفراعنة بعد أن واجهوا ضربة أولى قاسية خسر فيها الفريق أمام المنتخب اليوناني بهدفين مقابل هدف واحد، مما جعل هدف التعويض والانتقام من الضربة الأولى محور تركيز الجهاز الفني والإداري.

تحضيرات فنية ونفسية حاسمة

تركز التدريبات الختامية التي ينفذها الجهاز الفني بقيادة المدرب حسين عبد اللطيف بشكل مكثف على معالجة الثغرات الدفاعية والهفوات الظاهرة التي ظهرت خلال المباراة الافتتاحية ضد اليونان، مع العمل الجاد على تطوير الفاعلية الهجومية للجمهورية لترجمة الفرص المتاحة داخل منطقة الجزاء إلى أهداف حقيقية تساهم في استعادة التوازن الفني.

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يحرص المدرب حسين عبد اللطيف على أن تكون الجلسات التدريبية شاملة لكل الجوانب الفنية والذهنية معاً، بهدف صقل ثقة اللاعبين في أنفسهم قبل الصعود إلى الملعب أمام الجمهور القطري الذي سيحضر المباراة، حيث يسعى المنتخب المصري جاهدًا لتعويض الفارق في الأهداف المستهدف تحقيقه في هذه الجولة الثانية المهمة من البطولة.

قوة المجموعة الأولى وتحديات العبور

يدخل الفراعنة هذا اللقاء وهم يصبون جميع جهودهم نحو انتزاع التعادل أو الفوز لضمان البقاء في سباق التأهل، وذلك في ظل وجود منتخب بنما الآخر في المجموعة الأولى، مما يجعل كل نقطة حاسمة في تحديد المصير النهائي للفريق، حيث يتنافس الثلاثة على مراكز الصعود المضمونة في ظل نظام البطولة الجديد.

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تتميز بطولة كأس العالم هذه بنظام موسع غير مسبوق بمشاركة 48 منتخبًا عالميًا موزعين على 12 مجموعة، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، حيث يحق للفريق الأول والثاني من كل مجموعة حجز بطاقة العبور مباشرة إلى دور الـ32 من البطولة، وهو ما يجعل المنافسة داخل كل مجموعة شديدة التوتر والاحترافية.

آليات التأهل وأفضل المنتخبات

بالإضافة إلى تأهل المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، فإن نظام البطولة يسمح لأفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالتأهل أيضاً إلى المرحلة الإقصائية التالية، مما يعني أن الأداء القوي في جميع الجولات مهم جداً لأي منتخب طموح في بلوغ الأدوار المتقدمة من المسابقة العالمية.

بعد حسم أدوار المجموعات، ستبدأ الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب الحاسم الذي يحدد هوية المتأهلين للنهائيات، مما يزيد من حدة التحدي أمام المنتخبات المشاركة، ويضع المنتخب المصري تحت ضغط نفسي وتكتيكي كبير للتأكد من عدم الوقوع في فخ التعادل الذي قد لا يكفي للعبور إلى المراحل التالية.

طموحات الناشئين في مونديال 2026

يحمل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 تطلعات كبيرة في مونديال قطر 2026، ويسعى جاهداً لتقديم أداء مميز يعكس الكفاءة العالية للمواهب الشابة المصرية، خاصة بعد أن واجهوا تحدياً صعباً في المباراة الأولى ضد اليونان، ويعتقد الجهاز الفني أن مواجهة قطر تمثل فرصة ذهبية لاستعادة الروح التنافسية.

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تعتبر هذه المباراة الثانية من سلسلة حاسمة لتحديد هوية الفريق، حيث يسعى اللاعبون لابتعاد الخسارة الأولى عن أذهانهم، والتركيز بالكامل على تنفيذ الخطط التكتيكية التي وضعها حسين عبد اللطيف، والتي تهدف إلى السيطرة على منتصف الملعب والسيطرة على إيقاع المباراة ضد المنتخب القطري المضيف.

مع اقتراب الموعد المحدد لمباراة يوم الأحد، يبقي الجميع آمالاً كبيرة في أن يكون منتخب مصر قد استعد جيداً للتغلب على أي عقبات فنية أو لوجستية، وأن يكون جاهزاً لتقديم أفضل ما لديه أمام جماهيره المشهورة بحماسة دعمها، مما يجعل هذه الجولة حاسمة في مسار رحلة الفراعنة في المونديال.