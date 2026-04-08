مصر ترحب بوقف العمليات العسكرية في إيران.. وتفوز بذهبية عالم السلاح

أعربت مصر عن ترحيبها بقرار وقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين في إيران ، مؤكدةً على أهمية هذه الخطوة في سبيل تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة. وجاء هذا الإعلان في سياق متابعة مصر للتطورات الإقليمية والدولية، وإيمانها بأهمية الحوار والتفاوض لحل الخلافات بالطرق السلمية. وقد شددت مصر على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول شاملة ودائمة للقضايا العالقة، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

كما أعربت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الخطوة في تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق محادثات بناءة بين الأطراف المعنية، وصولًا إلى تحقيق السلام المنشود.\على صعيد آخر، تشهد الساحة الرياضية المصرية تألقًا ملحوظًا، حيث حقق يوسف شامل، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، إنجازًا تاريخيًا بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب المقامة في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وتمكن شامل من الفوز في المباراة النهائية على نظيره الأمريكي ناتانيل ويمر بنتيجة 15-10، بعد أداء مميز ومبهر طوال منافسات البطولة. وقد بدأ شامل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز في دور المجموعات على منافسين من بلجيكا واليابان ومقدونيا، ثم واصل تألقه في الأدوار الإقصائية، متغلبًا على لاعبين من مصر واليابان وأستراليا وبولندا وبريطانيا واليونان، وصولًا إلى المباراة النهائية. هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد مصر في البطولة، حيث سبق أن فاز أحمد هشام بالميدالية البرونزية في سلاح السيف، وعبدالرحمن طلبة بالميدالية الفضية في سلاح الشيش. ويترأس بعثة المنتخب المصري في البرازيل طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه أيمن منير، نائب رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى الجهازين الطبي والفني المتخصص.\في سياق آخر، تتابع مصر عن كثب التطورات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، معربة عن أملها في أن تسفر المحادثات المرتقبة بين البلدين في إسلام أباد عن نتائج إيجابية تسهم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة. وتؤكد مصر على أهمية الحوار المباشر بين الأطراف المعنية كأداة رئيسية لحل الخلافات والتوصل إلى تفاهمات مشتركة. وفي سياق متصل، ترحب مصر بالإعلان عن السماح بالعبور عبر مضيق هرمز تحت إشراف الجيش الإيراني، معتبرةً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة والتعاون الإقليمي. كما تتابع مصر عن كثب التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة، وخاصةً إعلان شركة إيني عن اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز في مصر، والذي من شأنه تعزيز قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني. وفي شأن آخر، يترقب الشارع الرياضي المصري قرارًا بشأن عقوبة محتملة على محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بعد طرده في مباراة سابقة، معبرًا عن أمله في أن يتم اتخاذ القرار المناسب الذي يراعي مصلحة اللاعب والمنتخب





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر إيران وقف العمليات العسكرية السلاح يوسف شامل بطولة العالم الرياضة غاز

United States Latest News, United States Headlines