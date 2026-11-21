مصر تستضيف المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يومي 23 و24 نوفمبر 2026 بالعاصمة الجديدة بمشاركة 300 شخصية عالمية لمناقشة تطوير النظم الاجتماعية.

تستعد مصر لاستضافة النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، والذي سيعقد في يومي 23 و24 نوفمبر عام 2026. سيُقام الحدث في العاصمة الجديدة، وسط حضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف التنموي على الساحة الدولية.

تفاصيل المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

يتضمن جدول الأعمال تنظيم فعاليات هذا الحدث العالمي برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويشارك في المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مما يعطي انطباعًا قويًا بالدعم السياسي الكامل للملف. يستهدف المؤتمر جذب نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين والخبراء.

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سيتضمن الحضور ممثلي الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم. يُقام المنتدى تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، مما يسلط الضوء على التحديات الراهنة والمستقبلية. تنظم هذا الحدث وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخاطر بشكل مشترك.

دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي

صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخاطر، بأن استضافة مصر تعكس الحرص على تعزيز التعاون. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة في مجال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بين الدول.

أكد الوزير أن الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الأولوية في هذا السياق. يبنى المنتدى على مخرجات القمم الأممية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.

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استهدف الوزراء ترجمة مخرجات هذه القمم إلى شراكات عملية وبرامج تعاون ملموسة على أرض الواقع. دعا إلى تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية لضمان وصول الخدمات. يجب تعظيم الأثر التنموي وعدم ترك أحد خلف الركب في هذه الجهود.

موقف وزارة التضامن الاجتماعي

من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتدى تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية. تدعم الدولة بشكل مباشر الفئات الأولى بالرعاية من خلال هذه المبادرات.

وضحت أن تنظيم مصر لهذا الحدث يأتي في إطار تبادل الخبرات واستعراض التجربة المصرية. تسعى الوزارة لتطوير السياسات والبرامج المرتبطة بهذا الملف تحت إشراف مباشر. حددت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الأهداف الرئيسية للمنتدى تشمل تيسير تبادل المعرفة.

تشمل الأهداف استعراض الحلول المبتكرة والقابلة للتوسع في مجال الحماية الاجتماعية على مستوى العالم. تهدف أيضًا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم تصميم وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية بكفاءة. تسعى لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة والتمويل المستدام بشكل كبير.

تمويل المنتدى والمستقبل

لفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي مبالغ مالية تخص تنظيم المنتدى. يلتزم هذا القرار بخطة التقشف الحكومي وحوكمة الإنفاق العام بدقة متناهية. تمويل المنتدى تتولاه بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.

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يعكس هذا التمويل ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته في الشراكة مع مصر في هذا المجال. أشارت إلى أن التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية تتصدر اهتمامات المنتدى بشكل واضح. من المقرر أن يعقد الحدث في مصر بشكل دوري لضمان استمرار الحوار.

يهدف التوجه المستقبلي لدعم بناء نظم حماية اجتماعية أكثر شمولًا ومرونة واستدامة. سيضمن استمرار التواصل بين الجهات المعنية وتبادل التجارب المختلفة بين الحكومات. يسعى هذا لزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات المختلفة بشكل فعال.

المواضيع الاستراتيجية للنقاش

تتناول جلسات المنتدى مجموعة من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة. تشمل الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة الفعالة وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات بشكل أفضل. يركز التحول الرقمي على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

تشمل المحاور الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات والدعم للانتقال من الحماية للإنتاج. تركز المناقشات على تعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة بشكل شامل. تشمل الموضوعات المطروحة آليات التمويل المبتكر والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة.

تشمل المحاور الأخرى التغذية والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم وتطوير نظم الاقتصاد الرعائي. يولي المنتدى اهتمامًا خاصًا بدعم المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستدام. تميل الجلسات أيضًا نحو قضايا التمكين الاقتصادي والريفي لتعزيز سبل العيش.

تشمل القضايا الاقتصاد الأخضر والعمل اللائق وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية. تهدف المنظومات الجديدة إلى الاستجابة للتحديات والمتغيرات المستقبلية بفعالية. ستستعرض الجلسات التجارب الدولية الرائدة في برامج التحويلات النقدية لدعم الأسر.