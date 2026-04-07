مصر تحقق إنجازًا علميًا غير مسبوق: نجاح أول تفريخ صناعي لأسماك البوري

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية عن نجاح أول عملية تفريخ صناعي لأسماك البوري على نطاق إنتاجي في مصر، مما يمثل نقلة نوعية في دعم الثروة السمكية وتحقيق الأمن الغذائي.

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تحقيق إنجاز علمي غير مسبوق في مجال الثروة السمكية، تمثل في نجاح أول عملية تفريخ صناعي ل أسماك البوري على نطاق إنتاجي داخل مصر . هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في جهود دعم وتنمية الثروة السمكية في البلاد، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المصادر الطبيعية.

جاءت التجربة العلمية معتمدة على منظومة دقيقة ومدروسة بعناية، حيث تضمنت التحكم الهرموني الكامل في الأمهات، وإجراء عمليات التلقيح الخارجي، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تغذية متكامل ليرقات السمك. هذا البرنامج بدأ باستخدام الطحالب كمصدر للغذاء، ثم انتقل إلى المراحل الانتقالية، وصولًا إلى الفطام والتحول التدريجي نحو الأعلاف الصناعية المتخصصة. وبفضل هذا النهج العلمي المبتكر، أسفرت التجربة عن تحقيق نسبة إعاشة بلغت نحو 25% حتى عمر 60 يومًا من الفقس، وهو رقم يعتبر واعدًا ومبشرًا بالخير، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة والتغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد الطبيعية بشكل كبير. هذا الإنجاز له أهمية بالغة، إذ يساهم في تقليل الضغط على المخزون السمكي الطبيعي، وحمايته من الاستنزاف. كما يعزز إنتاجية الشواطئ والبحيرات الشمالية، مما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة المنشودة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النجاح هو تتويج لجهود فريق بحثي متكامل يعمل بجد واجتهاد، ويعكس الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في تطوير مشروعات الاستزراع البحري المستدام. هذا التطوير يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة ودعم الاقتصاد الوطني. في سياق متصل، يعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من أسماك البوري، وتلبية الطلب المتزايد على هذه الأسماك في السوق المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النجاح يفتح الباب أمام فرص جديدة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي. المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يواصل جهوده في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالثروة السمكية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر. من ناحية أخرى، تبرز أهمية هذا الإنجاز في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السمكي المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. الجدير بالذكر أن أسماك البوري تتميز بقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي للمصريين. لذا، فإن نجاح عملية التفريخ الصناعي لأسماك البوري له تأثير إيجابي على صحة المواطنين ورفاهيتهم. ختامًا، هذا الإنجاز يمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير الثروة السمكية في مصر، ويعكس القدرة والإرادة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines