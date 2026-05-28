مصر تستقبل روسيا في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026

المنتخب المصري يلتقي بالنظير الروسي في مباراة ودية قبل كأس العالم 2026، في ظل خيارات فنية متعددة للمبروك حسام حسن وتاريخ مواجهات سابقة.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لبدء دوره التحضيري الأخير قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 ، حيث سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الروسي في استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس.

ويقود الفريق المدير الفني حسام حسن، الذي اضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن التشكيلة المثلى للهجوم، في ظل توافر مجموعة من اللاعبين ذوي القدرة على الإبداع والهجوم الناري. يأتي هذا اللقاء في إطار برنامج تحضيري مكثف يشتمل على عدة مباريات ودية، تهدف إلى صقل الأداء التكتيكي والفني للفريق قبل التوجه إلى المسابقة العالمية الكبرى.

ويُذكر أن هذه المباراة ليست الأولى بين المنتخبين؛ فقد التقيا في سبع مناسبات سابقة، منها ست مباريات ودية ومباراة رسمية واحدة في دور مجموعات كأس العالم 2018 على الأراضي الروسية، التي انتهت بفوز روسيا 3-1. ويُعَدّ هذا التاريخ عاملاً إضافيًا يزيد من حماس الجمهور ويجعل اللقاء ذو أهمية خاصة، خاصةً أن الفراعنة يسعون لتصحيح المسار وتحقيق نتيجة إيجابية ترفع من معنويات اللاعبين قبل التحديات القادمة.

كما سيُبث اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، مع تعليق رياضي من المعلق حاتم بطيشة، ما يُوفر تغطية شاملة للمشجعين داخل وخارج الملعب. إلى جانب المباراة الودية لكبار السن، سيشهد منتخب مصر للناشئين مواجهة نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين ضد منتخب تنزانيا، في خطوة تهدف إلى إظهار عمق ومرونة الجهاز الفني عبر إعطاء فرص للجيل الصاعد لاستعراض قدراتهم.

وفي خضم التحضيرات، تم الإعلان عن انضمام عدد من اللاعبين الجدد إلى المجموعة الوطنية، وهو ما أضاف جوًا من الحماس والتنافس داخل المعسكر. ومن الجدير بالذكر أن أحد نجوم المنتخب الأصلي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة بعد إصابة، الأمر الذي أثار قلق المشجعين لكنه لا يشكل عائقًا أمام استكمال البرنامج التحضيري. كل هذه العوامل تشكل خلفية غنية للقاء المرتقب بين مصر وروسيا، الذي سيحدد إلى حد كبير توجهات المدرب حسام حسن في اختيار التشكيلة النهائية للبطولة العالمية المنتظرة





