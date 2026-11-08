مصر تضيف 500 ميجاوات شمسية وتراجع فترة الاسترداد لـ 4 سنوات

تقرير شامل عن تطور قطاع الطاقة الشمسية في مصر وتراجع فترة استرداد الاستثمار إلى 4 سنوات، مع تحليل آراء صباح مشالي حول البنية التحتية وإدارة الطلب على الطاقة.

تسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ب مصر نحو مصادر متجددة، حيث سجلت السوق المحلية إضافة قدرات شمسية جديدة تصل إلى 500 ميجاوات خلال العام الجاري، مما يعكس ديناميكية النمو في هذا المجال الحيوي. يأتي هذا التطور موازياً لتراجع فترة استرداد استثمارات الطاقة الشمسية لتصبح 4 سنوات فقط، وهو عامل جاذبي قوي للصناعيين والمؤسسات الذين يسعون لتخفيض تكاليف التشغيل والحد من اعتمادهم على الوقود التقليدي.

تحديات التمويل وآليات التنفيذ

تواجه التوسع السريع في سوق الطاقة الشمسية في مصر مجموعة من التحديات التي تتطلب معالجة فورية لضمان استدامة هذا النمو، أبرزها تأمين التمويل اللازم للمشاريع وتسريع الإجراءات البيروقراطية والتنفيذية. يشير خبراء القطاع إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير شبكات الكهرباء الحالية لتواكب الزيادة الكبيرة في القدرات المنتجة، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي لمكونات المحطات الشمسية لتقليل الاعتماد على الواردات وتقليل التكاليف.

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لا تقتصر العقبات على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتشمل تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة التي تمتلك الخبرة في تركيب وصيانة هذه المنشآت الضخمة. كما أن معالجة المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وضمان انتظام المدفوعات تعتبر عوامل حاسمة لجعل الفرص الاستثمارية المتاحة قابلة للتنفيذ فعلياً، حيث أن عدم الاستقرار المالي قد يعيق جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

رؤية صباح مشالي لاستدامة الطاقة

خلال فعاليات مؤتمر "Egypt Economic Outlook"، الذي عقد تحت شعار "برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص"، سلطت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء الأسبق، الضوء على ثلاثة محاور جوهرية لا يمكن الفصل بينها لضمان استقرار منظومة الطاقة، وهي تأمين إمدادات الوقود، تعزيز شبكات الكهرباء، وإدارة الطلب على الطاقة.

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أكدت مشالي أن الغاز الطبيعي لا يزال العمود الفقري لإنتاج الكهرباء في مصر، حيث أشارت بيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2026 إلى مساهمته بنسبة 75% من إجمالي الإنتاج خلال عام 2025. لذلك، دعت إلى تنويع مصادر استيراد الغاز المسال وعدم الاعتماد على مورد واحد، مع إبرام عقود طويلة الأجل لاستغلال المزايا السعرية، مع الاحتفاظ بمرونة للاستفادة من الأسعار الفورية في الأسواق العالمية لضمان التوازن الاقتصادي.

كما شددت على أهمية جذب استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال في أنشطة البحث والاستكشاف. وأضافت أن تكوين احتياطي استراتيجي من الوقود البديل أو السائل أمر ضروري، خاصة أن المحطات مجهزة للعمل بديلاً عن الغاز في حال تعرض الأسواق العالمية للاضطرابات، مما يضمن استمرار تشغيل المنشآت الحيوية.

تحديات الشبكات والربط الإقليمي

اعتبرت نائب وزير الكهرباء الأسبق أن تعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء شرط أساسي وحاسم للاستفادة من القدرات الإنتاجية الجديدة، مؤكدة أن توفير الوقود وزيادة التوليد لا يكفيان وحدهما دون شبكات قادرة على نقل الكهرباء بكفاءة. وأوضحت أن التوسع في الطاقة الشمسية والرياح يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للشبكات، نظراً لتغير الإنتاج وفقاً للمناخ، حيث قد يصل إنتاج الطاقة الشمسية نهاراً إلى 15 أو 16 ألف ميجاوات قبل أن يتراجع مع الغروب.

أشارت مشالي إلى أزمات انقطاع الكهرباء التي شهدتها إسبانيا والبرتغال وأجزاء من جنوب فرنسا العام الماضي كمثال على أهمية جاهزية الشبكات والتخطيط المسبق. وأكدت أن التوسع في الطاقة المتجددة توجه حتمي، لكنه لا يعني الاعتماد المنفرد عليها، بل يتطلب مزيجاً متوازناً يراعي استقرار الشبكة. كما أبرزت أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي المستهدف 3 آلاف ميجاوات كعنصر حيوي لتعزيز أمن الطاقة وتبادل القدرات.

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إدارة الطلب وخفض الفاقد الكهربائي

لفتت صباح مشالي الانتباه إلى أن إدارة الطلب على الطاقة لم تحظِ بالاهتمام الكافي مقارنة بملفي الإنتاج والشبكات، رغم قدرتها على خفض التكاليف وتقليل احتياجات الوقود المستورد. وأشارت إلى أن كل ميجاوات يتم توفيره عبر تحسين الكفاءة يقلل الاستثمارات المطلوبة لإضافة قدرات جديدة، واقترحت تطبيق تعريفة كهرباء متغيرة ترتفع خلال ساعات الذروة لتشجيع المستهلكين والصناعات على نقل الأحمال غير الضرورية لفترات انخفاض الطلب.

دعت مشالي إلى وضع آليات تعاقدية تحفز القطاع الصناعي على المشاركة في برامج إدارة الطلب، مثل إتاحة الاستفادة من الطاقة المتجددة ونقلها عبر الشبكة لتخفيف الأحمال. كما شددت على ضرورة خفض الفاقد الفني والفقد غير الفني الناتج عن سرقات التيار والتعديات، معتبرة أن هذه الإجراءات ليست خياراً بل ضرورة حتمية لضمان استدامة منظومة الطاقة ورفع قدرتها على مواجهة التحديات.