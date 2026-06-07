مصر للطيران تخطط لزيادة أسطولها إلى 125 طائرة وتشغيل خطوط جديدة للولايات المتحدة

أعلنت مصر للطيران عن خطة طموحة لتحديث الأسطول تشمل التعاقد على 34 طائرة جديدة من إيرباص وبوينج، وتوسيع شبكة الوجهات لتشمل مدناً أمريكية وإيطالية، مع التركيز على التحول الرقمي لتوفير خدمات أفضل للمسافرين.

أعلن الكابتن طيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة ل مصر للطيران ، عن خطة شاملة لتحديث وتوسيع أسطول الشركة، تشمل التعاقد على 34 طائرة جديدة من أحدث الموديلات العالمية.

تتضمن الصفقة 16 طائرة من طراز إيرباص A350-900 ذات الطراز العريض، والتي تُعد حالياً أحدث طائرة في العالم من حيث التقنيات والكفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب 18 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 من الطراز المتوسط. ويأتي هذا الاستثمار الضخم في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز قطاع الطيران المدني وجعله محوراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والسياحية.

وأوضح عادل أن الخطة تستهدف الوصول بحجم الأسطول إلى 97 طائرة بحلول عام 2030، مع إجراء دراسات حالية لزيادة هذا العدد إلى 125 طائرة بدلاً من 97، وذلك بعد اجتماعات مكثفة مع أكبر موردي الطائرات في العالم. وأشار إلى أن التوسع في الأسطول يتم بالتزامن مع خطة تطوير شاملة للمطارات المحلية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة وتحسين تجربة المسافرين.

كما لفت إلى أن التقنيات الحديثة في الطائرات والمحركات توفر ما يقرب من 25% من تكاليف التشغيل، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود نتيجة للأحداث الإقليمية الأخيرة. وفي سياق متصل، بدأت الشركة منذ الشهر الماضي تشغيل خط مباشر يربط مصر بالساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس، بواقع 3 رحلات أسبوعية، ومن المقرر البدء في تشغيل خط آخر إلى مدينة شيكاغو بنهاية الشهر الجاري، إلى جانب افتتاح خط إلى مدينة فينيسيا في إيطاليا مع نهاية فصل الصيف.

كما كشف عادل عن خطة تحول رقمي كبيرة تهدف إلى الارتقاء بجودة المنتج وتسهيل إجراءات الحجز وتغيير الحجز، معترفاً بوجود مشاكل في هذا الجانب خلال السنوات الماضية، ومؤكداً أن العمل جارٍ حالياً للتطوير. وتستهدف هذه الخطط تعزيز تنافسية مصر للطيران في الأسواق العالمية، وزيادة حصتها من حركة النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة المصري من خلال توفير خيارات سفر مباشرة ومريحة للسياح من مختلف أنحاء العالم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر للطيران تحديث الأسطول طائرات جديدة التحول الرقمي توسيع الوجهات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سيدة تتهم 4 أشخاص بوضع مادة سامة بمزرعتها السمكية ونفوق 125 طن أسماك بكفرالشيخ | صورسيدة تتهم 4 أشخاص بوضع مادة سامة بمزرعتها السمكية ونفوق 125 طن أسماك بكفرالشيخ | صور احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »

صوامع الإسكندرية تستقبل 125 ألفا و629 طن قمح منذ بدء موسم الحصادصوامع الإسكندرية تستقبل 125 ألفا و629 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »

توريد 125 ألفا من محصول قمح الموسم الجديد لشون وصوامع الغربيةتوريد 125 ألفا من محصول قمح الموسم الجديد لشون وصوامع الغربية احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة الدهار| صوررئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة الدهار بتكلفة 125 مليون جنيه| صور

Read more »

تعرف على مزايا تطبيق 125.. أبرزها سداد فاتورة المياه أونلاينأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه يمكن من خلال تطبيق 125 'HCWW 125' والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، إرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة

Read more »

انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 125 لجنة في مطروحانطلقت صباح اليوم السبت أولى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح فى مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف

Read more »