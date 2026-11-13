مصر تتغلب على مالاوي 5-0 وتصعد برأس المجموعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

حقق المنتخب الوطني فوزاُ كاسحاُ على مالاوي في المباراة الافتتاحية لعلي ماهر، حيث سجل محمد صلاح هدفين ليتفرد برقم قياسي جديد في تاريخ الهدافين.

حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم فوزاً مدوياً بمعدل خمسة أهداف دون رد على منتخب مالاوي ، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة ل كأس أمم أفريقيا 2027. أدار اللقاء طاقم تحكيمي موريتاني برئاسة الحكم عبد العزيز بوه، في مشهد احتفالي كسرت فيه "الفراعنة" حاجز الانتظار بتفوق ساحر.

التشكيلة الهجومية تهيمن على المجريات

استهل المدير الفني الجديد علي ماهر مشواره الرسمي بتوجيهاته الهجومية الصارمة، حيث فضّل اعتماد رباعي هجومية قوي يضم محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه". دعم هذا الرباعي ظهيراُ متقدماُ هو ناصر ماهر، بينما لعب مهند لاشين بمركز لاعب الوسط المدافع فقط، وهو ما وفر كثافة هجومية عالية للمنتخب سيطر من خلالها المصريون على الكرة بنسبة 71%، مقابل 29% فقط لخصومهم مالاوي.

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أهداف الصقور تفتح الحسابات مبكراُ

افتتح ناصر ماهر التسجيل مبكراُ في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، مستفيداُ من عرضية زاحفة مررها القائد محمد صلاح، لتدخل الكرة مرمى الحارس جورج شيكوكا بسهولة تامة. لم يمضِ سوى أربعة دقائق على الهدف الأول، لتحصل مصر على الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة عبر عمر مرموش، الذي استغل خطأً في التمرير من ريتشارد موبولو وسدد برفق في الزاوية القريبة.

واصل المصريون ضغطهم الهجومي حتى الدقيقة التاسعة والثلاثين، حيث أضاف محمد هاني الهدف الثالث برصاصة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستهدفاُ الزاوية اليمنى العليا للمرمى. بذلك، أنهى المنتخب المصري الشوط الأول بتقدم مريح بنتيجة 3-0، مما وضع الضيوف تحت ضغط كبير.

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صلاح يسجل التاريخ ويعادل الرقم القياسي

في الشوط الثاني، واستمراراً للهيمنة المصرية، سجل محمد صلاح هدفه الرابع للفراعنة في الدقيقة الثمانين والرابعة، متوجاُ عرضية نموذجية من إبراهيم عادل برأسية صاروخية. لم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، حيث أضاف صلاح الهدف الخامس والخامس للمباراة في الدقيقة الثانية والتسعين من ركلة جزاء، حصل عليها المهاجم الصاعد حمزة عبد الكريم.

بهدفه هذا، سجل محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية، حيث رفع رصيده الشخصي إلى 70 هدفاُ رسمياُ مع المنتخب الوطني، متفوقاُ بذلك على حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، ليصبح الهداف التاريخي الأول للنادي والمنتخب. وقد جاءت هذه النتيجة في أول مباراة رسمية يشرف فيها علي ماهر على إدارة الفريق خلفاُ لحسام حسن.

الصدارة المؤقتة والتطلعات المستقبلية

يحتفظ المنتخب المصري الآن بصدارة المجموعة الثانية مؤقتاُ برصيد سبع نقاط، محققاُ تعادلاُ وحيداُ أمام أنجولا وفوزين ثمينين على جنوب السودان ومالاوي بنتيجة 5-0 لكل منهما. يواجه الفريق تحدياُ قوياُ في مباراة الذهاب القادمة ضد أنجولا، التي ستقام يوم السبت المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق الفوز لتأمين مكان في البطولة القارية.