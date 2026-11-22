نتيجة مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين 2026، حيث انتهت الشوط الأول دون أهداف في الدوحة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

انتهت الشوط الأول من مباراة مصر وقطر المقامة على ملعب إبراهيم خلفان بمنطقة أسباير في الدوحة دون تسجيل أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للناشئين 2026.

تفاصيل تشكيل مصر وأداء الشوط الأول

ضم تشكيل منتخب مصر كلا من: أحمد بشير ـ عمر عبد الرحيم ـ يوسف عبدالله ـ أحمد صفوت. محمد عبيد ـ عبدالعزيز محمود ـ عزثت عبدالمعز ـ أمير حسن ـ سيف كريم ـ زياد سعودي ـ عبدالعزيز خالد ـ أمير أبوالعز ـ خالد أبو الركب. ويحتل منتخب مصر المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بدون نقاط بعد الهزيمة أمام اليونان 2-1 بينما يحتل منتخب قطر وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط بالفوز على بنما 2-0.

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تكتيكات حسين عبد اللطيف نحو الفوز الأول

يبحث منتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف عن استعادة الثقة وتحقيق الفوز الأول عقب الهزيمة في الجولة الأولى وذلك من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل. ويهدف المدرب إلى تنظيم خطوط الدفاع والهجوم لتحقيق نتيجة إيجابية تفتح الباب أمام المراكز المتقدمة في المجموعة.

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توقيت المباريات وجدول المتبقي لمصر

وتستضيف قطر النسخة الحادية والعشرون من بطولة كأس العالم للناشئين 2026 تحت 17 سنة خلال الفترة ما بين 19 نوفمبر و13 ديسمبر بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة يتنافسون على اللقب العالمي. ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 بمواجهة بنما ضمن منافسات الجولة الثالثة.

نتائج أخرى وتأثيرها على جدول المجموعة

الجدير بالذكر أن منتخب اليونان قد حقق الفوز على بنما بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل. وتؤثر هذه النتيجة بشكل مباشر على ترتيب المجموعة الأولى وفرص التأهل لكل من المنتخبين المصري والقطري في الأدوار المقبلة من البطولة.