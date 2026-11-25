حقق منتخب مصر للناشئين فوزًا تاريخيًا 4-1 على بنما في كأس العالم تحت 17 عامًا، محققًا التأهل لمباريات الإقصاء بمجموع نقاط قوي.

حقق منتخب مصر للناشئين فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-1 على منتخب بنما، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا. هذا الفوز الحاسم أبقى على آمال الفراعنة الصغيرة في الصدارة وساعدهم في حجز بطاقة التأهل الرسمية إلى دور الـ32 من التصفيات النهائية للبطولة.

تفوق هجومي بنمي مبكر وتراجع دفاعي

انطلقت المباراة بضغط هجومي مكثف من الجانب البنمي الذي حاول السيطرة على إيقاع اللعبة منذ الدقائق الأولى. كاد إستيفيس لوبيز افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة بعد راوغه للدفاع المصري، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم الأيمن مما أبقى المرمى المصري بعيدًا عن خطره في تلك اللحظة.

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استمرت попытки بنما في الضغط خلال الشوط الأول، حيث تعرض المرمى المصري لضغوط مستمرة. في الدقيقة الخامسة عشرة، حاول أحد لاعبي بنما اختراق الدفاع المصري وإرسال عرضية أرضية خطيرة، إلا أن تدخل الدفاع المصري المنظم نجح في تحويل الكرة إلى ركلة ركنية، محولًا الخطر المحدق إلى حالة من الهدوء النسبي.

تسجيلات يوسف عبدالله وكhaled مختار

انفرد منتخب مصر بالحكم الفعلي لمجريات المباراة في الشوط الأول عندما سجل يوسف عبد الله الهدف الأول في الدقيقة السابعة والعشرين. استغل عبد الله تمريرة دقيقة من أحمد صفوت لينفرد بحارس المرمى ويهز الشباك الخالية، مما أعطى الفريق زخمًا نفسيًا كبيرًا. على الرغم من تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة الرابعة والثلاثين، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، ليختتم الشوط الأول بتقدم مصر بهدف واحد.

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عادت الفراعنة الصغيرة لتوسع الفارق في الدقيقة السابعة والأربعين بعد استئناف اللعب، حيث سجل يوسف عبد الله هدفه الثاني في المباراة. استلم عبد الله الكرة من أحمد بشير، راوغ دفاع بنما ببراعة، وسدد كرة قوية سكنت الشباك، مما جعل النتيجة 2-1 في صالح مصر. هذا الهدف كان مؤشرًا واضحًا على هيمنة المنتخب المصري وتغير مسار اللعبة تمامًا.

ردود فعل بنما وتحكم مصر في النتيجة

رد منتخب بنما بسرعة على تقدم مصر بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الخمسين عن طريق ثياجو تشالمرز. استغل تشالمرز تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه على يسار الحارس مالك عمرو، مما أثار مخاوف البعض من عودة المباراة إلى منافسة شرسة. ومع ذلك، ساعدت ردود الفعل المصرية في إعادة التوازن للصفوف.

أضاف خالد مختار الهدف الثالث لمصر في الدقيقة التاسعة والخمسين، بعد أن ارتدت الكرة من الحارس أمامه ليحولها داخل المرمى. كان الهدف نتيجة لهجمة مرتدة سريعة انطلق فيها أحمد صفوت بشكل مميز داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس، مما زاد من تباعد النقاط بين الفريقين وجعل حلم التأهل أقرب إلى اليقين.

تأكيد التأهل وتحقيق رقم قياسي بالفوز

اختتم محمد جمال رباعية الأهداف في الدقيقة السابعة والسبعين بركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين حارس بنما. هذه النتيجة النهائية رفعت رصيد مصر إلى 6 نقاط، مما يعني تأهله رسميًا إلى دور الـ32. رغم أن اليونان تتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، إلا أن أداء مصر كان كافيًا لتأكيد حضورهم في المرحلة المقبلة من البطولة.

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شهدت الدقائق الأخيرة فرصة جديدة لمصر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما انفرد أحمد صفوت بالمرمى لكنه سدد الكرة خارج المرمى، مما يعكس سيطرة الفريق المصري الشاملة. هذا الفوز التاريخي يثبت جاهزية المنتخب المصري للوقوف بوجه خصوم صعبة في مراحل الإقصاء القادمة من كأس العالم للناشئين.