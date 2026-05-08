مصر تسعى لتسهيل إجراءات السفر وتعزيز السياحة العالمية

أكد وزير السياحة والآثار المصري أن الدولة تعمل على إزالة العوائق أمام السفر وتعزيز تجربة المسافرين من خلال تطبيق أنظمة رقمية متقدمة، بينما أكدت قيادات المجلس العالمي للسياحة أن مصر تحتل مكانة رائدة في التعافي السياحي بفضل جهودها في تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات السياحية.

أكد شريف فتحي، وزير ال سياحة والآثار، أن مصر تعمل على إزالة عدد من العوائق والإجراءات التي تؤثر على انسيابية حركة السفر وال سياحة ، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات الدخول وتشجيع شركات الطيران الأجنبية على زيادة رحلاتها إلى مصر يمثلان من أبرز الملفات التي يجري العمل عليها خلال المرحلة الحالية.

وقال الوزير، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات دولية متخصصة في السياحة والسفر، إن من بين التحديات التي تواجه السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية استمرار العمل ببطاقات الوصول الورقية التي يضطر المسافرون إلى تعبئتها يدويًا، موضحًا أن الدولة تستعد للتخلص من هذه الإجراءات قريبًا عبر تطبيق نظام دخول جديد يعتمد على “الباركود”. وأضاف أن النظام الجديد أصبح جاهزًا للتطبيق بالفعل، إلا أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذه لبضعة أشهر لتجنب تحميل السائحين أو العملاء أي رسوم إضافية في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين تجربة المسافر دون زيادة الأعباء المالية عليه.

وأشار إلى أن ملف “السفر السلس” أو تسهيل تجربة التنقل أصبح من الملفات الرئيسية عالميًا، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن تحديث أنظمة الحدود وإجراءات السفر يمكن أن يسهم في إضافة مئات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد العالمي وتوفير ملايين فرص العمل بحلول عام 2035. وخلال الجلسة، ناقش عدد من قيادات قطاع السياحة والطيران والتكنولوجيا التحديات المرتبطة بتكرار الإجراءات الروتينية التي يواجهها المسافر في مختلف مراحل الرحلة، بداية من استخراج التأشيرات الإلكترونية وحتى إجراءات المطارات والفنادق والموانئ.

وقال أندريا جريجوري، أحد المشاركين في الجلسة، إن المسافر يضطر في كثير من الأحيان إلى إبراز جواز سفره مرات عديدة خلال رحلة قصيرة، سواء أمام جهات حكومية أو شركات خاصة، معتبرًا أن هذه “الاحتكاكات المتكررة” تمثل أحد أبرز العوائق أمام تطوير تجربة السفر عالميًا. وأوضح أن مستقبل السفر يعتمد على بناء هوية رقمية موحدة للمسافر، تسمح له بالتحكم في البيانات التي يشاركها مع الجهات المختلفة خلال الرحلة، بحيث يتم تبادل المعلومات المطلوبة إلكترونيًا دون الحاجة إلى تسليم جواز السفر في كل نقطة تفتيش أو تسجيل.

وأضاف أن التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذا التحول أصبحت متاحة بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في توحيد الرؤى والمعايير بين الحكومات والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسمح بإنشاء نظام عالمي أكثر تكاملًا ومرونة. من جانبه، أكد خالد — أحد مسئولي شركة “سيتا” المتخصصة في تكنولوجيا النقل الجوي — أن منطقة الشرق الأوسط تمثل محورًا رئيسيًا لحركة الطيران العالمية، وليس مجرد وجهة سياحية، نظرًا لاحتضانها عددًا من أكبر المطارات التي تربط بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن الأزمات الأخيرة، سواء المرتبطة بجائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية، أثبتت أهمية بناء أنظمة سفر أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الاضطرابات المفاجئة، موضحًا أن نجاح الحكومات في إدارة الأزمات يعتمد بشكل كبير على توافر البيانات الموثوقة واتصال الأنظمة المختلفة ببعضها البعض قبل وصول المسافر إلى الحدود. وأضاف أن “التشغيل البيني” أو قدرة الأنظمة المختلفة على تبادل المعلومات لم يعد رفاهية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لضمان انسيابية السفر واتخاذ القرارات بسرعة، خاصة في مناطق تشهد تغيرات متسارعة مثل الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أكدت قيادات المجلس العالمي للسياحة والسفر أن مصر تمتلك مقومات استثنائية وتؤكد ريادتها في التعافي السياحي، مشيرة إلى أن البلاد حققت تقدمًا ملحوظًا في استعادة مكانتها كوجهة سياحية رائدة بعد التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية. وأوضحت أن مصر نجحت في جذب أعداد كبيرة من السياح خلال العام الجاري، بفضل جهودها في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز خدمات الضيافة، بالإضافة إلى مبادراتها الرامية إلى تسهيل إجراءات السفر وتوفير تجربة سياحية متميزة.

وأضافت أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في فرص العمل. وفي هذا الإطار، أشار خبراء في قطاع السياحة إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين القارات، مما يجعلها وجهة جذابة للسياح من مختلف أنحاء العالم. وأكدوا أن التنوع الثقافي والتاريخي للموقع، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، يمثل عوامل جذب رئيسية للزوار.

كما أشادوا بالخطط الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية لتطوير المناطق السياحية، مثل مشروع “المدينة الجديدة”، الذي يهدف إلى توفير خدمات سياحية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين. وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال السياحة، مشددين على ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة الخدمات السياحية. كما دعوا إلى تعزيز الشراكات الدولية لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سياحة مصرية تسهيل السفر نظام دخول رقمي تعافي سياحي تكنولوجيا السفر

United States Latest News, United States Headlines