في بيان مشترك بعد زيارة الرئيس السوداني الانتقالي لمصر، أكد الطرفان رفضهما السد الإثيوبي الأحادي ودعوتهما إلى التعاون القانوني، مع التشديد على وحدة السودان، إعادة الإعمار، والأمن المائي المشترك وفق اتفاقية 1959، واحترام سيادة البحر الأحمر.

في خطوة دبلوماسية حاسمة تعكس العمق الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، أعلنت مصر و السودان رفضهما المطلق لأي إجراءات أحادية تتخذ في حوض النيل الشرقي، مع التشديد على أن السد الإثيوبي الكبير يشكل تهديدًا مستمرًا وخطيرًا لدولتي المصب.

جاء هذا الموقف الصريح في البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في جمهورية السودان، كامل الطيب إدريس، إلى مصر، حيث أكد الجانبان على أن هذا المشروع الأحادي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما تلك المتعلقة بعدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور، وإحراز التوافق. وقد دعا الجانبان إثيوبيا بشكل قاطع إلى تغيير سياستها الأحادية واستئناف التعاون الإقليمي القائم على الاحترام المتبادل للقانون الدولي، وذلك لضمان استقرار الموارد المائية التي تعتمد عليها الحياة في البلدين.

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القاهرة تدعم استقرار السودان ووحدته

وتأتي هذه المواقف في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين القاهرة والخرطوم لاستعادة الاستقرار في السودان، وحماية سيادته ووحدته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية من أي محاولات للتدخل أو التفتيت. وشدد الجانب المصري مجددًا على رفضه القاطع لأي تهديدات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه، معبرًا عن دعمه المستمر والشامل للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.

وأكد الجانب المصري على الالتزام التام بالمحددات الاستراتيجية الواردة في بيان رئاسة الجمهورية المصرية الصادر في الثامن عشر من ديسمبر عام ألفين وخمسة وعشرين، والتي ترصد الارتباط الوثيق والجوهري بين الأمن القومي المصري والأمني السوداني. وتشمل هذه المحددات الأساسية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم المساس بمقدراته الوطنية أو مقدرات شعبه، بالإضافة إلى الرفض القاطع لأي محاولات لإنشاء كيانات موازية أو الاعتراف بها.

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كما أكدت مصر استعدادها التام لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين البلدين، لضمان عدم المساس بهذه المحددات أو تجاوزها، وذلك لدعم السودان وضمان استمرار استقراره. وأدان الجانبان بشدة استهداف الميليشيات المتمردة للمدنيين والبنية التحتية الحيوية في السودان، بما في ذلك محطات الكهرباء والمنشآت المائية، وذلك من خلال إطلاق مسيرات من دول الجوار، مما يعرض حياة الأبرياء للخطر ويهدد استقرار المنطقة.

تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي الثنائي

واتفق الجانبان على مواصلة العمل الجاد لتطوير التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، مع التركيز على تيسير كل ما يتعلق بشؤون الطلاب السودانيين ورعايتهم في مصر. كما اتفقا على تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات لتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين. وفي سياق العلاقات التجارية، أكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية وزيادة معدلات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، مع بحث سبل التعاون في قطاعات حيوية مثل القطاع الصحي والصناعات الدوائية.

وتوافق الجانبان على المعالجة السريعة لأوضاع المحتجزين على الجانبين استنادًا إلى العلاقات التاريخية الوثيقة، كما اتفقا على مواصلة التنسيق لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى أوطانهم، مع تجديد الجانب السوداني تقديره للدور المصري في استضافة السودانيين خلال الفترة الماضية. وأكد الجانب المصري دعمه الكامل للجهود الوطنية السودانية لإعادة الإعمار، مشددًا على ترابط الأمن المائي السوداني والمصري كجسم واحد لا يتجزأ، وضرورة الدفاع عن الحقوق المائية بموجب اتفاقية عام ألفي وتسعة وخمسين، ومحورية دور مبادرة حوض النيل، وضرورة استكمال العملية التشاورية لتدشين مفوضية شاملة.

احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر

كما شدد الجانبان على احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر كحصر لدوله المشاطئة وفقًا للقانون الدولي، ورفض أي نفاذ بحري لدولة غير مشاطئة أو محاولات لعسكرة البحر الأحمر، مع توجيه رئيس الوزراء السوداني دعوة لزيارة مصر للبناء على نتائج الزيارة الراهنة وتعزيز التكامل الشامل بين البلدين.