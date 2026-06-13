مصر وأوزبكستان: حوار الحضارات والتراث في المتحف المصري الكبير

استضاف المتحف المصري الكبير فعالية ثقافية مشتركة بين مصر وأوزبكستان بعنوان حوار الحضارات والتراث بحضور وزير السياحة والآثار المصري ووزير خارجية أوزبكستان، حيث تم تسليط الضوء على العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وافتتاح مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان الذي دخل موسوعة جينيس.

أقامت سفارة أوزبكستان بالقاهرة فعالية ثقافية تحت عنوان مصر أوزبكستان حوار الحضارات والتراث وذلك في المتحف ال مصر ي الكبير بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار ال مصر ي وبخيتيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف ال مصر ي الكبير.

وقد استهل الوزير المصري كلمته بالترحيب بالحضور معبرا عن سعادته بزيارة أوزبكستان سابقا وما لاحظه من عراقة وتنوع تراثها. وأكد أن مصر وأوزبكستان تشتركان في تاريخ عريق وحضارتين متميزتين أسهمتا في إثراء مجالات التعليم والثقافة والعلوم والفكر الإسلامي. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد جذورها إلى ما قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الحديثة من خلال حركة العلماء والمخطوطات وتبادل الأفكار.

وأضاف أن مصر وما وراء النهر حيث مدينتا سمرقند وبخارى كانتا من أبرز المراكز الفكرية في العالم الإسلامي وشكلتا أجيالا من المفكرين والعلماء. كما لفت الوزير إلى الزخم الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الأوزبكية في السنوات الأخيرة بفضل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعكس رؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة.

وأشار إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون كما هنأ الجانب الأوزبكي على الافتتاح الناجح لمركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان في مارس الماضي معتبرا أنه محفز لزيارة أوزبكستان. وأضاف الوزير أن المتحف المصري الكبير يعد صرحا حضاريا يعكس التزام مصر بالحفاظ على تراثها الإنساني ويعزز التبادل الثقافي بين الأمم. وتحدث عن أهمية التعاون السياحي بين البلدين مشيرا إلى أن مصر تسعى لجذب المزيد من السياح الأوزبك للاستمتاع بآثارها وتاريخها العريق.

من جانبه أعرب وزير خارجية أوزبكستان عن تقديره لمصر ودورها التاريخي كأحد أهم المراكز الفكرية والثقافية في العالم الإسلامي مشيدا بما تمثله من نموذج رائد في الحفاظ على التراث الإنساني ولا سيما من خلال المتحف المصري الكبير الذي وصفه بأنه رمز لالتزام الإنسانية بحفظ تراثها التاريخي والثقافي. وشكر الجانب المصري على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لتقديم مبادرة مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.

وأوضح أن هذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة لأنها تقام في مصر إحدى أعرق المراكز الفكرية والثقافية الحية في العالم الإسلامي. وأكد أن العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وأوزبكستان تمتد عبر قرون من التبادل العلمي والفكري مستشهدا بإسهامات علماء من البلدين في ازدهار الحضارة الإسلامية مثل ابن سينا والرازي والبيروني الذين تأثروا بالمدرسة المصرية وتركوا بصماتهم في العلوم والفلسفة.

وأشار إلى أن المركز يمثل منصة دولية للتعاون بين المؤسسات الثقافية والعلمية معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المصرية والمتاحف والمراكز البحثية لتوثيق الروابط الثقافية والحضارية ونقل الإرث المشترك للأجيال القادمة. كما تحدث عن أهمية الحوار الحضاري في ظل التحديات الراهنة مؤكدا أن التعاون الثقافي يمثل جسرا للسلام والتفاهم بين الشعوب.

تضمنت الفعالية عرض مجموعة من الأفلام التي تناولت عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وتبادل الهدايا التذكارية كما تم عرض عن مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر متحف للحضارة الإسلامية في العالم. ويضم المركز مخطوطات نادرة وتحفا فنية تعود لعصور مختلفة مما يجعله وجهة ثقافية عالمية. وتعكس هذه الفعالية التزام البلدين بتعزيز الحوار الحضاري والتبادل الثقافي بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياحة والآثار والثقافة.

كما تؤكد على أهمية المتاحف كجسور للتواصل بين الأمم والشعوب والحفاظ على التراث الإنساني المشترك. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القيادة في مصر وأوزبكستان على دعم المبادرات الثقافية التي تبرز العمق التاريخي والحضاري للبلدين وتعزيز مكانتهما على الخريطة السياحية والثقافية العالمية. وقد حظيت الفعالية بحضور عدد من السفراء والمفكرين والإعلاميين مما يعكس الاهتمام الدولي بهذا التعاون





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