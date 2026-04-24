مصر تشهد تطورات في البنية التحتية وتوصيات بتطوير تكليف الخريجين ومباراة حاسمة للريال

أخبار متنوعة من مصر تشمل مشاريع تطوير السكك الحديدية في سيناء، وتوصيات بتطوير نظام تكليف خريجي طب الأسنان والصيدلة، واستعدادات فريق ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

تشهد مصر تطورات متسارعة في قطاع البنية التحتية، حيث أعلنت وزارة النقل عن خطط طموحة لإنشاء 500 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية و7 ممرات جديدة في شبه جزيرة سيناء .

تهدف هذه المشاريع الضخمة إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وتعزيز الربط بين مختلف المحافظات، وتسهيل حركة التجارة والسياحة. وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تركز على تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، وتقليل الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في سيناء، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ستعمل على تعزيز الأمن القومي، وتسهيل نقل البضائع والركاب، وتقليل الاعتماد على الطرق البرية. وتعتبر سيناء منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة لمصر، حيث تمثل بوابة وصل بين قارتي أفريقيا وآسيا. لذلك، فإن تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة يعتبر ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية. وفي سياق منفصل، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري توصيات حاسمة بشأن إعادة هيكلة تكليف الخريجين الجدد من كليتي طب الأسنان والصيدلة للعامين الدراسيين 2023 و2024.

تهدف هذه التوصيات إلى معالجة بعض المشكلات التي واجهت الخريجين في السنوات الأخيرة، وتحسين عملية التكليف، وضمان حصول الخريجين على فرص عمل عادلة ومتساوية. وتشمل التوصيات تحديد معايير واضحة للقبول في برامج التكليف، وتوفير التدريب اللازم للخريجين قبل البدء في العمل، وتوفير الدعم المالي والإداري لهم خلال فترة التكليف. كما تدعو التوصيات إلى إنشاء نظام للمتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل الخريجين المكلفين.

وتأتي هذه التوصيات في ظل زيادة عدد الخريجين من كليتي طب الأسنان والصيدلة، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية في مصر. لذلك، فإن إعادة هيكلة عملية التكليف تعتبر ضرورة حتمية لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية جيدة، وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد. وتؤكد لجنة الصحة في مجلس النواب على أهمية التعاون بين وزارة الصحة العليا والجامعات المصرية لتنفيذ هذه التوصيات، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وعلى صعيد كرة القدم الإسبانية، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية أمام ريال بيتيس مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025-2026. يدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر. بينما يحتل ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 49 نقطة. يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في هذه المباراة، ومواصلة الضغط على برشلونة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وعلى الرغم من خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وخسارته كأس السوبر الإسباني، إلا أنه لا يزال يملك فرصة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني. ويعتبر ريال مدريد أحد أقوى الفرق في العالم، ويمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين والنجوم العالميين. ومن المتوقع أن يقدم الفريق أداءً قويًا في هذه المباراة، وأن يحقق الفوز على ريال بيتيس. في المقابل، يأمل ريال بيتيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق المدريدي، وتعزيز موقعه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويتميز ريال بيتيس بوجود فريق قوي ومتماسك، وقادر على المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإسباني





