مصر والهند تعززان التعاون السياحي وتوجه السيسي بتطبيق التكنولوجيا في السفر

مصر والهند تطلقان مبادرات لتعزيز السياحة البينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يوجه الرئيس السيسي بتطوير تجربة المسافرين تكنولوجياً. تابع التفاصيل الكاملة هنا.

ترأست يمنى البحار ، نائب وزير السياحة والآثار، اجتماع مجموعة العمل المصرية-الهندية المشتركة، في خطوة تهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين القاهرة ونيودلهي لتعزيز التعاون في القطاع السياحي. جاء هذا الاجتماع كإجراء استراتيجي لتعزيز الروابط بين البلدين عبر برامج مشتركة تستهدف تنمية الحركة السياحية وتبادل الخبرات المتخصصة في المجال.

التشديد على عمق العلاقات المصرية الهندية السياحية

أكدت يمنى البحار خلال مستهل الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مصر بالهند، مشيرة إلى الآفاق الواعدة التي تتيحها هذه الشراكة لتعزيز التعاون السياحي بين الدولتين. وأوضحت أن التركيز ينصب على المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة البينية وتبادل التجارب الناجحة التي تعزز من كفاءة القطاعات المعنية.

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من جانبه، ترأس Bhutanese Kumar، نائب وزير السياحة الهندي، الجانب الهندي في الاجتماع، مما يعكس أهمية المستوى الحكومي العالي الذي يوليته الهند لهذا الشراكة. وقد استعرض الطرفان المقومات السياحية الفريدة التي يتمتع بها كل من البلدين، بالإضافة إلى المنتجات السياحية المشتركة التي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتشجع على زيادة التدفقات السياحية المتبادلة.

الاستراتيجية الترويجية والتوجه الحكومي للسياحة

استعرضت يمنى البحار التوجه الاستراتيجي لوزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بإبراز التنوع لا يُمثل للأصالة والتفرد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري. وتتمثل الرؤية في التوسع في الترويج للمنتجات والتجارب السياحية المختلفة، بما يتجاوز المقاصد السياحية التقليدية لضمان تجربة شاملة للمسافرين.

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قدمت نائب الوزير عرضاً تقديمياً شاملاً تناول تطورات الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي إلى مصر، مشيرة إلى التسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لتشجيع هذه الحركة. كما استعرضت المحاور الرئيسية لاستراتيجية الترويج للمقصد المصري، وجهود الوزارة المستمرة لتحسين تجربة الزائرين في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

ركز العرض أيضاً على تطوير المنتجات السياحية غير التقليدية، وفرص التعاون المهني بين القطاع الخاص في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستدامة. وقد تناول العرض أيضاً كيفية التعامل مع قضايا التغيرات المناخية كجزء من استراتيجية شاملة للحفاظ على المقاصد السياحية.

توجيهات السيسي بتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة

أكدت التوصيات الصادرة عن الاجتماع على ضرورة تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنشيط السياحة وتسهيل السفر والزيارة. يأتي هذا التوجه تزامناً مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين تجربة المسافرين، مما يعزز من جاهزية مصر تقنياً.

شملت التوصيات خطة التحرك المستقبلية لتفعيل التعاون المشترك، مع التركيز على تنمية الحركة السياحية البينية وتحسين التجربة السياحية بشكل عام. كما تم اقتراح الإطار المؤسسي والإجراءات المناسبة لتنفيذ مجالات التعاون المطروحة لضمان فعالية الشراكة وتحويل التوصيات إلى واقع ملموس على الأرض.