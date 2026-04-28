مصر والسعودية تعززان التعاون في حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية

اجتماع افتراضي جمع مسؤولين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر والهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية لمناقشة سبل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية في ظل التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام.

شهد قطاع الإعلام العربي تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي الهائل وانتشار المنصات الرقمية المتنوعة. ومع هذا التطور، برزت تحديات جديدة تهدد حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، وتفاقمت ظاهرة القرصنة الرقمية ، مما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة هذه التحديات وحماية صناعة الإعلام وصناع المحتوى.

وفي هذا السياق، عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اجتماعًا افتراضيًا هامًا مع الدكتور عبداللطيف العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، والأميرة ريم بنت سيف الإسلام آل سعود، نائب رئيس الهيئة، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية. ركز الاجتماع على أهمية وضع آليات فعالة لرصد ومنع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وتطبيق قوانين صارمة ضد القرصنة، وذلك بهدف حماية حقوق المبدعين والمنتجين، وتشجيع الاستثمار في صناعة الإعلام.

كما تناول الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال مكافحة القرصنة الرقمية. وتم التأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الإعلام، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وشدد المشاركون على أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي ضرورة حتمية لضمان استدامة صناعة الإعلام، وتعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية في البلدين.

كما تم استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في رصد ومنع القرصنة، وسبل تطوير هذه التقنيات لمواكبة التطورات السريعة في مجال النشر والبث الرقمي. وتناول النقاش أيضًا أهمية التوعية بأضرار القرصنة، وتثقيف الجمهور حول حقوق الملكية الفكرية، وتشجيعهم على دعم المحتوى الأصلي والقانوني. كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية، ومنع نشر المحتوى المقرصن على هذه المنصات.

وقد أسفر الاجتماع عن اتفاق الطرفين على استمرار التنسيق الوثيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من توصيات. وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من الجانبين، لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، وتقديم تقارير أسبوعية حول التقدم المحرز. تهدف هذه المجموعة إلى تطوير بيئة إعلامية مستدامة قائمة على الابتكار والالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية الملكية الفكرية.

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل، لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة. وشارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس. ومن الجانب السعودي شاركت لمياء خالد العثمان، من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة إم بي سي، وهم عبدالعزيز العتيبي، والوليد السيف، وأحمد السهلي، وأحمد قنديل، ونوره بخرجي، ورهف قفيطي، وأحمد مسعود، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات القرصنة الرقمية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الإعلام والثقافة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الملكية الفكرية القرصنة الرقمية الإعلام مصر السعودية تنظيم الإعلام التعاون الإقليمي

United States Latest News, United States Headlines