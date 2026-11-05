مصر تكثف حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب وتبدأ المرحلة الرابعة

بداية المرحلة الرابعة من حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر، مع ضبط آلاف الخيام وحجز عشرات المعتدين وإطلاق حلقات توعوية.

أعلن المتحدث العسكري الرسمي عن بدء المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية المكبرة لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في مصر، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل. ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستمرار في جهود الدولة الرامية إلى حماية الثروات الطبيعية وضمان السيطرة الكاملة على المناطق التي تشهد أنشطة تعدينية غير مرخصة، بما يضمن حقوق الدولة ومصادر الرزق للشعوب المحلية.

تفاصيل الحملة ونتائجها الميدانية

كشفت البيانات العسكرية الرسمية عن حصيلة ضخمة من الإجراءات المتخذة خلال مراحل الحملة السابقة، حيث تم ضبط وإزالة ما مجموعه 4488 خيمة وعشة استخدمها المتعدين بشكل غير قانوني في مواقع الحفر. وقد أسفرت العمليات الأمنية والميدانية المشتركة عن اعتقال وحجز 151 مواطناً مصرياً و540 أجنبياً متورطين في أنشطة التنقيب غير المشروع، مما يعكس حجم التدخل الدولي في هذه الأنشطة غير القانونية.

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الجانب التوعوي ومبادرات الثقافة

في سياق موازٍ يعكس الاهتمام بالتنمية المجتمعية، نظم بيت ثقافة كودية الإسلام التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي محاضرة تثقيفية بعنوان ترشيد الاستهلاك والإنفاق. وقد أدار المحاضرة محمود كامل، الذي أكد على ضرورة تنظيم النفقات بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية والأسر، مشدداً على أهمية التمييز بين الحاجات الحقيقية والرغبات الجانبية لتحقيق الاستقرار المالي.

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آليات العمل والخطوات القادمة

لضمان استدامة نتائج الحملة، أكد المتحدث العسكري إطلاق سلسلة من ستة حلقات توعوية مخصصة لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع، تهدف إلى توعية المجتمعات المحلية والمناطق المتأثرة بآثار هذه الممارسات. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة متكاملة لإقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي، وبإشراف فرع ثقافة أسيوط بقيادة خالد خليل، وبيت ثقافة كودية الإسلام برئاسة احمد حسنى.

التكامل بين الحماية والوعي الاقتصادي

تسعى هذه الجهود المتكاملة إلى تحقيق رؤية شاملة تجمع بين الحفظ المادي للموارد وحماية البيئة من التلوث الناتج عن أدوات التعدين اليدوية، وبين نشر الوعي الاقتصادي. ويؤكد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على دور هذه المبادرات في تعزيز السلوكيات الإيجابية وترشيد الموارد، مما يسهم في بناء مجتمع قادر على إدارة موارده المالية بفعالية وكفاءة عالية.