مصر تتقدم على بلجيكا في الشوط الأول وتتعادل في المباراة الأولى بكأس العالم 2026

في أولى مباريات المجموعة السابعة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، قدم المنتخب المصري أداءً قويًا حيث تقدم بهدف نظيف في الشوط الأول قبل أن يتعادل المنتخب البلجيكي في الدقيقة 66. المباراة شهدت فرصًا عديدة للطرفين، واستطاع المصريون حصد نقطة ثمينة في بداية المشوار. يذكر أن المجموعة تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا، وست disput مبارياتها القادمة ضد هذين المنتخبين.

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر ضد بلجيكا ، بتقدم منتخب الفراعنة بهدف نظيف. وأحرز محمد هاني ضد مرماه في الدقيقة 66 من زمن المباراة، ليتعادل منتخب بلجيكا.

وفي الدقيقة 53، سدد كيفين دي بروين ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن لمصطفى شوبير. وبذلك حصد منتخب مصر أول نقطة في دور المجموعات، وذلك في مواجهة المنتخبين في أولى مواجهات المجموعة السابعة من دور المجموعات بكأس العالم 2026. وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا، لكنها تحمل تحديات كبيرة للفراعنة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا يوم 22 يونيو في الرابعة صباحًا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو في السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة





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كأس العالم 2026 مصر ضد بلجيكا دور المجموعات منتخب مصر كيفين دي بروين

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