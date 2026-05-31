مصر تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان وتحذر من استمراره

أدانت مصر التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتمادي في العدوان الغاشم، والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان. وأكدت مصر على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، وطالبت بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من جميع الأراضي اللبنانية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، أن هذا التطور الخطير يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية، وعدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، في خرق جسيم لكل الأعراف وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت مصر على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، مجددة دعمها لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وطالبت بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من جميع الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل بنوده دون انتقائية، لتمكين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من بسط سيادتها الحصرية على كامل التراب الوطني. وأكدت مصر أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يسفر عن تفجر الأوضاع، مشددة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسئولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري.

وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة في الوقت الذى تبذل فيه أطراف إقليمية ودولية جهودا دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد وحدة التوتر بالمنطقة. وأدانت مصر أيضا تصعيد إسرائيل ضد الحكومة الإيرانية، حيث أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني أنه سيتم مواجهة الحصار الاقتصادي بحصار مضاد، وهدد بمواجهة أي حرب اقتصادية. ووصف التصعيد الإسرائيلي ضد الحكومة الإيرانية بأنه





