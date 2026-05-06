مصر تودع الفنان الكبير هاني شاكر في مراسم جنائزية مهيبة

تستعد القاهرة لتوديع الفنان هاني شاكر في مراسم جنائزية مهيبة، عقب وصول جثمانه من باريس، وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام ومحبيه، في مشهد يعكس تأثيره الكبير على الساحة الفنية العربية.

تستعد القاهرة اليوم الأربعاء لتوديع الفنان الكبير هاني شاكر في مشهد جنائزي مهيب يسيطر عليه ال حزن والأسى داخل الوسط الفني وبين محبيه في مصر ومختلف أنحاء العالم العربي، وذلك عقب وصول جثمانه من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز، على أن يُوارى جثمان الراحل الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور متوقع لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، إلى جانب أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه. وكان جثمان الفنان الراحل قد وصل إلى مصر قادمًا من باريس، حيث كان يتلقى العلاج خلال الفترة الأخيرة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد لحين الانتهاء من الترتيبات الخاصة بمراسم الجنازة وتوديعه إلى مثواه الأخير.

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز رموز الغناء في العالم العربي، حيث امتدت مسيرته الفنية لعقود طويلة، قدّم خلالها عشرات الأغاني التي تركت بصمة في وجدان الجمهور، وتميز بصوته العذب وإحساسه المرهف، ما جعله يحتل مكانة خاصة في قلوب عشاق الطرب الأصيل. ورحيل الفنان الكبير شكّل صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، حيث حرص العديد من النجوم على نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بمسيرته الفنية الحافلة وأخلاقه الرفيعة، مؤكدين أن الساحة الفنية فقدت أحد أعمدتها البارزة.

ومن المتوقع أن تشهد مراسم الجنازة حضورًا جماهيريًا واسعًا من زملائه في الوسط الفني وكل محبيه، حيث يسعى محبو الفنان الراحل لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وتقديم واجب العزاء لأسرته، في لحظة وداع مؤثرة لفنان طالما عبّر عن مشاعرهم بأغانيه التي ستظل خالدة رغم رحيله. وتأتي هذه المراسم في وقت يشهد فيه الوسط الفني حالة من الحزن العميق، خاصة مع ما يمثله هاني شاكر من رمز فني عريق، حيث كان يُعتبر أحد أبرز الأصوات التي حملت التراث الفني المصري والعربي إلى الأجيال الجديدة، وقد ترك وراءه إرثًا فنيًا غنيًا لا يمكن تجاهله.

كما أن رحيله يثير تساؤلات حول مستقبل الفن العربي، خاصة مع فقدان أحد أبرز رموزه الذين ساهموا في تطوير الغناء العربي وإغنائه بمحتوى أصيل. ومن جانبه، أعرب العديد من الفنانين عن حزنهم العميق على رحيل هاني شاكر، مؤكدين أن العالم الفني فقد اليوم أحد أبرز أعمدة الفن العربي، الذي سيظل اسمه خالدًا في الذاكرة.

