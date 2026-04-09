مصر تكثف جهودها لوقف العدوان على لبنان: اتصالات مكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين

أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً برئيس وزراء لبنان لبحث التصعيد الإسرائيلي. مصر تدين العدوان وتطالب بوقف فوري للتصعيد العسكري مع تكثيف الاتصالات الدبلوماسية.

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اتصالاً هاتفياً هاماً مع نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء ال لبنان ي، وذلك لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تشهده لبنان الشقيقة، والذي استهدف مناطق لبنان ية عديدة، حسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية. صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي قد أعرب خلال هذا الاتصال عن إدانة مصر القاطعة واستنكارها الشديد للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان .

هذا العدوان الذي طال مناطق واسعة من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى. وشدد الوزير على رفض مصر التام للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. وأكد الوزير أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، فضلاً عن كونه خرقاً جسيماً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مما يهدد بتوسيع نطاق الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد الوزير على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذراً من خطورة الانزلاق إلى مزيد من التوتر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مؤكداً على أن مصر تكثف اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف وقف العدوان في أسرع وقت ممكن.\من جانبه، أكد الوزير عبدالعاطي على دعم مصر الثابت للبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على دعم مصر لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وجهودها في بسط سيادتها على كامل أراضيها وتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار. كما تناول الاتصال أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الراهن، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني، وخاصة في ظل نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين جراء هذا التصعيد. بدوره، ثمّن رئيس مجلس الوزراء اللبناني المواقف المصرية الثابتة والداعمة للبنان في ظل الظروف الدقيقة الراهنة، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي. هذا الاتصال يعكس التزام مصر الراسخ بدعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يمثل هذا التصعيد الإسرائيلي تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً للحد من التدهور ومنع اتساع دائرة الصراع. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. مصر، بدورها، ستواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.\في سياق متصل، تتواصل الجهود الدبلوماسية المصرية على كافة الأصعدة، حيث تقوم مصر بتكثيف اتصالاتها مع الأطراف المعنية والمؤثرة في المنطقة، بهدف حشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى لبنان. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها، وقف العنف وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، ودعم جهود إعادة الإعمار، والمساهمة في إيجاد حل سياسي دائم وشامل للقضية اللبنانية. كما تولي مصر اهتماماً خاصاً لضمان أمن وسلامة الجالية المصرية في لبنان، وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة لهم في هذه الظروف الصعبة. إن موقف مصر الثابت والداعم للبنان الشقيق يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، ويجسد التزام مصر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وتؤكد مصر على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الخلافات، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن التصعيد، والتحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع الأزمات، حفاظاً على أرواح المدنيين، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines