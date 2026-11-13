مصر تتغلب على مالاوي في أول مباراة لـ علي ماهر بكرة القدم

فوز تاريخي للمنتخب المصري على مالاوي بهدفين في أول مباراة للأخضر بقيادة المدرب علي ماهر، مع تسجيل ناصر ماهر وعمر مرموش للأهداف.

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً مبكراً ومهماً أمام نظيره ال مالاوي ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة. جاء هذا الإنجاز في إطار الاستعدادات الجادة للفراعنة لتعزيز موقعهم الصدارة في المجموعة، وسط ترقب كبير من الجماهير والمتابعين.

تاريخية فوز مصر على مالاوي بتفوق واعي

شهدت هذه المباراة تسجيل الأهداف المبكرة من قبل لاعبي المنتخب المصري، حيث افتتح ناصر ماهر التسجيل لصالح بلاده في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، متقدماً بالهدف الأول لمصر في مرمى مالاوي. وسرعان ما زاد الطين بللة عمر مرموش الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 10، مما أعطى انطلاقة قوية للفريق المصري في هذا اللقاء الهام.

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تشكيلة مصر وتوزيع الأدوار الميداني

اشتهرت التشكيلة الأساسية التي خاضتها مصر بتوزع الأدوار بدقة، حيث شكل وسط الملعب ثالوثاً قوياً من مهند لاشين وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر. وفي خط الدفاع والحمأة، تواجد محمد الشناوي ومهدي سليمان طارق علاء وكريم حافظ ومحمود الونش ومحمود مرعي ومروان عطية ومحمود صابر.

أما في خط الهجوم والهجمات المرتدة، فقد ظهر محمد شحاتة وإبراهيم عادل وهيكل حسن وحمزة عبد الكريم، ليشكلوا خطورة مستمرة على دفاع الخصم طوال مدة المباراة.

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تحليل الأداء وكراهية الهدف الثالث

استمرت هيمنة مصر على مجريات اللعب، حتى سجل محمد هاني الهدف الثالث في الدقيقة 39، مما ضمن التفوق المريح للفراعنة وطوي صفحة المنافسة قبل نهاية الشوط الأول. هذا التسجيل أكّد تفوق مصر الفني والتكتيكي أمام مالاوي في هذا اللقاء الحاسم.

أهمية المباراة والمستقبل القادم للفراعنة

تأتي هذه المباراة في وقت يحمل أهمية كبيرة لمنتخب مصر، كونها الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفاً لحسام حسن قبل أيام قليلة من اللقاء. ويعول الفريق بشكل كبير على خبرات مجموعة من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، لقيادة المنتخب نحو تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح في التصفيات.

في المقابل، يخوض منتخب مالاوي المباراة تحت قيادة مديره الفني كاليستو باسوا، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية لتعويض الخسائر السابقة. كان المنتخب المالاوي قد استهل مشواره بالتصفيات بالفوز على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر أمام أنجولا بهدف مقابل ثلاثة، ليحتل حالياً المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الوضع الراهن لمنتخب مصر والتوقعات

يدخل المنتخب الوطني المباراة وفي رصيده 4 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب أنجولا، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمامه قبل تحقيق فوز كبير على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية. ويأمل الفراعنة في حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في الصدارة قبل مواجهة مالاوي مجددًا يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري.

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من الناحية التاريخية، التقى المنتخبان في 12 مباراة سابقة بمختلف المنافسات الودية والرسمية، ويميل التفوق لصالح المنتخب المصري الذي حقق 7 انتصارات وسجل 20 هدفًا، مقابل 3 انتصارات لمنتخب مالاوي سجل خلالها 8 أهداف، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. هذا التاريخ يعطي مصر ثقة كبيرة في مواصلة المسار نحو التأهل.

تم نقل مباراة منتخب مصر وأنجولا عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس (On Time Sports) كما تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية المشفرة، مما يتيح للمشاهدين متابعة كل دقيقة من أحداث هذا اللقاء الرياضي الهام.