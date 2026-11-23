تفقد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الدعم آنا بيردي من البنك الدولي وحدات سكنية في حدائق العاصمة، مؤكدًا منح مليار دولار لتمويل المبادرة.

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي ، عن تقديم قرض تمويلي ضخم بقيمة مليار دولار، يهدف إلى دعم المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" الموجهة لفئات الدخل المنخفض. تأتي هذه الخطوة في إطار زيارة تفقدية قادتها آنا بيردي ، مديرة العمليات ب البنك الدولي ، إلى وحدات المبادرة بمدينة حدائق العاصمة ، حيث التقى الوفد ب مي عبد الحميد ، الرئيس التنفيذي للصندوق.

آليات تمويل مبادرة سكن لكل المصريين

صرحت مي عبد الحميد بأن دور البنك الدولي لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم استشارات فنية ومعلوماتية دقيقة. وأوضحت أن الدفعة الأخيرة من القرض بقيمة مليار دولار ستُصرف بحلول نهاية العام الجاري، مما يضمن استمرارية التمويل اللازم لإنجاز الوحدات السكنية المتبقية.

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كما أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن التعاون يشمل شراكة مع المعمل المصري لقياس الأثر "EIL" لإجراء دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي. تهدف هذه الدراسات إلى قياس تأثير البرنامج على جودة الحياة، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

أرقام ضخمة في تنفيذ الوحدات السكنية

وفرت بيانات رسمية تفاصيل دقيقة عن تقدم العمل في مدن بدر وحدائق العاصمة، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة والجاري إنشاؤها في مدينة بدر 58512 وحدة للإسكان الاجتماعي. وفي مدينة حدائق العاصمة، تصل هذه الأرقام إلى 112818 وحدة سكنية مخصصة لهذا القطاع، مما يعكس حجم الجهد المبذول لتحقيق العدالة الاجتماعية في الإسكان.

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فيما يخص قطاع الإسكان المتوسط، بلغت الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها في مدينة بدر 1464 وحدة. بينما سجلت مدينة حدائق العاصمة رقماً أعلى في هذا القطاع، حيث وصل إجمالي الوحدات إلى 7368 وحدة سكنية. وتضمنت الزيارة حضور كمال بهجات وهالة غازي، نائبَي الرئيس التنفيذي للصندوق، لمتابعة سير العمل ميدانياً.

آثار المبادرة على حياة المواطنين والشركات

أكدت آنا بيردي أن المبادرة تُعد واحدة من أكبر برامج الإسكان الاجتماعي على مستوى العالم، حيث استفاد منها 750 ألف أسرة حتى الآن. وساهم هذا التوسع في نقل نحو 3 ملايين مواطن إلى وحداتهم الجديدة، مع خلق ما يقارب 4 ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات.

خلال التفقد، التقت آنا بيردي بأسرة تقيم في إحدى الوحدات بحي حدائق العاصمة، وناقشت معهم التأثير الإيجابي للمبادرة على حياتهم اليومية وجودة معيشة أطفالهم. وذكرت أنها تزور المدينة للمرة الثانية، بعد أن كانت قد زارتها في عام 2019، مما مكّنها من مقارنة حجم الإنجاز الذي تحقق عبر هذه السنوات.

الاستدامة والتعاون المستقبلي في القطاع العقاري

أعربت آنا بيردي عن رغبة البنك الدولي في استمرار التعاون مع الجانب المصري لضمان توفير وحدات سكنية ميسرة لمحدودي الدخل. وأكدت مي عبد الحميد أن مخرجات دراسات الأثر سيتم استخدامها لتطوير وتصميم البرامج المستقبلية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحسن جودة الوحدات المطروحة.

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تستمر هذه الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والبنك الدولي في التركيز على تحسين جودة الحياة، حيث يتم تقييم مدى إسهام البرنامج في تحسين الظروف المعيشية، مما يضمن استدامة المبادرة وملاءمتها لاحتياجات المستقبل.