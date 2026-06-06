مصر والبرازيل ودياً: اختبار قوي للفراعنة قبل كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره البرازيلي فجر الأحد ضمن استعداداته لكأس العالم 2026. المباراة تقام على ملعب ولاية أوهايو وتنقل مجاناً عبر ON Sports.

تستعد الجماهير المصرية والعربية لمتابعة المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البرازيل ي، في واحدة من أهم المحطات التحضيرية للفراعنة قبل انطلاق كأس العالم 2026 .

تأتي هذه المباراة في إطار المعسكر الأخير للمنتخب المصري، الذي يقيمه في الولايات المتحدة بهدف اختبار الجاهزية البدنية والفنية أمام فريق بحجم البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمونديال. وتعتبر المواجهة فرصة ذهبية للجهاز الفني بقيادة المدرب لرؤية اللاعبين تحت ضغط منافس عالمي، وتقييم مدى تجانسهم على أرض الملعب. كما أنها تمثل اختباراً حقيقياً للخطط التكتيكية التي سيتم الاعتماد عليها في المونديال، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي.

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026، على ملعب ولاية أوهايو في الولايات المتحدة. وسيتم نقل المباراة عبر القناة المجانية ON Sports، مما يسمح للجماهير بمتابعة اللقاء مجاناً بجودة HD عالية، دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة. وأكدت القناة أنها ستقدم تغطية حصرية للمباراة تشمل استوديو تحليلي قبل وأثناء وبعد اللقاء، بمشاركة نجوم كرة القدم المصرية السابقين. كما يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر البث المباشر على المنصات الرقمية التابعة للقناة.

تمثل هذه المباراة أكثر من مجرد لقاء ودي للمنتخب المصري؛ إذ إنها فرصة لقياس مدى التقدم الذي أحرزه الفريق تحت القيادة الفنية الجديدة، وتحديد نقاط القوة والضعف قبل المونديال. المنتخب البرازيلي معروف بأسلوبه الهجومي السريع، مما سيشكل تحدياً كبيراً لدفاع مصر، وسيتطلب يقظة تامة من لاعبي الوسط والظهر. على الجانب الآخر، ستحاول مصر استغلال الهجمات المرتدة السريعة، والاعتماد على مهارات لاعبيها في الخط الأمامي.

ويرى المحللون أن هذه المباراة ستكون بروفة قوية لمواجهة منتخبات المجموعة التي تضم فرقاً قوية مثل أوروغواي وكوريا الجنوبية، مما يجعل الأداء في هذه المباراة مؤشراً مهماً على استعدادات المنتخب. لمشاهدة المباراة مجاناً، يجب ضبط الترددات الخاصة بقناة ON Sports قبل المباراة بساعة على الأقل لضمان الاستقبال الجيد. يمكن الحصول على تردد القناة عبر مواقعها الرسمية أو من خلال دليل الترددات على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

ويوصى بإعادة ضبط القناة في حال وجود أي تشويش، لضمان متابعة سلسة للمباراة. كما يمكن للجماهير متابعة التحديثات المباشرة للمباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم. على الصعيد الجماهيري، ينتظر عشاق الكرة المصرية هذه المباراة بفارغ الصبر، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجالية المصرية في الولايات المتحدة، إضافة إلى متابعة الملايين عبر الشاشات في مصر والعالم العربي.

وتأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه المنتخب المصري إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة في كأس العالم، مستفيداً من خبرات لاعبيه المحترفين في الدوريات الأوروبية. وستكون الأنظار موجهة نحو أداء النجوم مثل محمد صلاح ومحمود تريزيغيه ومصطفى محمد، الذين يمثلون ركائز أساسية في الفريق. وفي النهاية، تظل هذه المباراة خطوة مهمة في طريق الإعداد للمونديال، وتذكيراً بقوة الكرة المصرية وقدرتها على مواجهة الأفضل في العالم





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منتخب مصر البرازيل مباراة ودية كأس العالم 2026 كرة القدم

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